LIVE VIDEO| Parcările cu plată la Alba Iulia – Conferință de presă la Primăria Municipiului Alba Iulia

Conferință de presă despre parcările cu plată la Alba Iulia, organizată de Primăria Municipiului Alba Iulia. Amănunte legate de tarife, abonamente și când intră în vigoare.

Primăria municipiului Alba Iulia va demara procedura de taxare pentru parcările cu plată din oraș. Regulamentul parcărilor publice va intra în vigoare începând cu data de 18 ianuarie 2021, iar măsura vine după ce aplicarea taxării parcărilor a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei de coronavirus.

Your browser does not support the video tag.

„În primele două săptămâni nu se vor aplica amenzi, doar avertismente, până când se va obișnui lumea cu situația”, a declarat Gabriel Pleșa.

Tarifele de parcare sunt diferențiate, pe zone și intervale de timp (o oră, două ore, o zi și pentru unele zone, și pentru o jumătate de oră). În weekend (sâmbăta și duminica) va fi gratis, iar cei care doresc își pot face abonamente.

Zone tarifare și tarife

Zona roșie: parcările din interiorul Cetății Alba Carolina: – tarife autoturisme: 2 lei / 1 oră, 4 lei / 2 ore, 17,5 lei / 1 zi; nu există tarif de 30 de minute; – tarife autocar: 10 lei / 1 oră, 20 lei /2 ore, 50 lei/ 1 zi; – tarif închiriere (persoană juridică) 175 lei. Taxare de luni până vineri, între orele 8.00 – 20.00, sâmbătă și duminică intre orele 00.00 – 24.00.

Zona albastră: centru (8.00 – 17.00, de luni până vineri, sâmbăta și duminica, gratis) și cartierul Cetate (8.00 – 20.00 de luni până vineri, 8.00-16.00 sâmbătă și duminică), parcările publice amenajate pe străzile aflate în zonele intens circulate, unde se află și sediile diferitelor instituții publice din oraș (Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba și Judecătoria Alba Iulia, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, sedii de bănci, magazine, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia): tarife autoturisme: 0,5 lei / 30 min, 1 leu / 1 oră, 2 lei / 2 ore, 7,5 lei / 1 zi.

Zona galbenă: restul străzilor din centru și cartierul Cetate (de luni până vineri, între orele 8.00 – 18.00), cum sunt străzile: Simion Bărnuțiu, Primăverii, George Coșbuc, Călărașilor, Vasile Alecsandri, Iașilor, Plevnei, Crișanei, la gară sau la restaurantul chinezesc, iar în Cetate pe Bulevardul Republicii și str. Timotei Cipariu. Tarifele pentru autoturisme sunt: 0,25 lei / 30 min, 0,5 lei / 1 oră, 1 leu / 2 ore, 4 lei / 1 zi.