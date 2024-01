FOTO Gala sportului albaiulian: Cei mai buni sportivi și antrenori din 2023, premiați de primărie. LISTA

Cei mai buni sportivi și antrenori din Alba Iulia sunt premiați miercuri, 17 ianuarie 2024, de Primăria și Consiliul Local, în cadrul Galei Sportului Albaiulian.

Scopul evenimentului este evidențierea sportivilor și antrenorilor care au obținut performanțe desosebite în cadrul competițiilor sportive internaționale și naționale oficiale, în anul 2023, răsplătind efortul acestora în realizarea de performanțe deosebite la nivel național și internațional și oferindu-le, totodată, și o motivație pentru noi performanțe și stabilirea de noi recorduri.

Suma totală alocată de autoritățile locale pentru organizarea galei și pentru premierea performanțelor sportivilor și antrenorilor din municipiul Alba Iulia este de 100.000 lei.

Lista sportivilor și antrenorilor premiați cuprinde 155 de persoane și echipe. Premiile individuale sunt cuprinse între 400 la 600 de lei, în funcție de categorie și rezultate. Echipele primesc 2.882 lei.

Evenimentul se desfășoară la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

Numele şi prenumele – Legitimat(ă) la clubul – Ramura de sport – Suma

Jid Georgiana – CS Unirea Alba Iulia – Atletism – 500

Popa (Acatrinei) Mihaela – CS Unirea Alba Iulia – Atletism – 550

Rodean Ana – CS Unirea Alba Iulia – Atletism – 500

Cristea Alexandra – CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia – Atletism – 500

Ardean Andreea Larisa – CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia – Atletism – 500

Zaharia Albert Mario – CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia – Atletism – 450

Petrescu Elena – CS Unirea Alba Iulia – Atletism – 500

Sicoe Maria – CS Unirea Alba Iulia – Atletism – 500

Blaga Mihaela – CS Universitar / Atletic Club „Mica Romă” Blaj – Atletism – 500

Țuțu Sorana – CS Universitar Alba Iulia – Atletism – 500

Sfârghiu Talida – CS Universitar Alba Iulia – Atletism – 500

Moroșanu Anca – CS Universitar Alba Iulia – Atletism – 500

Popa Marius – CS Universitar Alba Iulia – Atletism – 400

Alexandru Carla – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Baicon-Ciban Ingrid – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Cioara Cristina Maria – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Onea Karina Maria – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Cață Eliza Maria – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Damian Ana Ecaterina – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Nichimiș Maria – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Niga Maya Ioana – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Cârjă Sofia Irina – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Marcus Delia Valentina – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Mărginean Mădălina – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Stegăroiu Marina – AS Bridge Club Apullum Alba Iulia – Bridge – 500

Enache Elena – AS Bridge Club Apullum Alba Iulia – Bridge – 500

Filip Florin – AS Bridge Club Apullum Alba Iulia – Bridge – 400

Ioniță Marius – AS Bridge Club Apullum Alba Iulia – Bridge – 500

Grădinariu Radu – AS Bridge Club Apullum Alba Iulia – Bridge – 450

Giosan Ciumbrudean Flavius – CS Life Is Dance Alba Iulia – Dans sportiv – 400

Bonte Adelina – CS Life Is Dance Alba Iulia – Dans sportiv – 400

Pitea Robert Alexandru – CS Life Is Dance Alba Iulia – Dans sportiv – 450

Dicu Diana Bianca – CS Life Is Dance Alba Iulia – Dans sportiv – 450

Enescu Armand Gustav – LPS Alba Iulia – Înot – 400

Zsebe Andrea-Maria – LPS Alba Iulia – Înot – 500

Butu Tudor Alexandru – LPS Alba Iulia – Înot – 500

Vlad Maria – LPS Alba Iulia – Înot – 500

Opriș Anda-Ioana – LPS Alba Iulia – Înot – 450

Truță Adrian-Sebastian – LPS Alba Iulia – Înot – 400

Ciulea Matei – LPS Alba Iulia – Înot – 500

Mărginean Adrian-Ioan – LPS Alba Iulia – Înot – 500

Bălan Nicolae – LPS Alba Iulia – Înot – 500

Sibișan Alexandru – LPS Alba Iulia/ CS Unirea / CSM Pitești – Judo – 600

Bogdan Laura Alexia – CS Unirea Alba Iulia/CSM Cluj Napoca – Judo – 500

Făcăeru Alina – CS Universitar Alba Iulia – Judo – 400

Lisandru Lorena – CS Universitar Alba Iulia – Judo – 400

Nistor Alexandru – CS Universitar Alba Iulia – Judo – 400

Lațiu Georgiana – LPS Alba Iulia – Judo – 400

Mircea Răzvan – LPS Alba Iulia – Judo – 400

Mincea Denisa – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 450

Șurcă Diana – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 500

Peșterean Alexandra – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 600

Furdui Daria – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 550

Zamfir Mihai – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 550

Dachin April – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 500

Rad Sonia – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 600

Stoica Elisea – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 450

Martin Alexandru – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 400

Plesea David – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 500

Popescu Ștefania – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 450

Florescu Andrei – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 600

Mezdrea Robert – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 500

Borza David – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 500

Odveremean Eric – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 450

Popa Tudor – CS Revolution Academy Alba Iulia – Kickboxing – 600

Chețan Cătălin – CS Revolution Academy Alba Iulia – Kickboxing – 500

Truță Robert – CS Revolution Academy Alba Iulia – Kickboxing – 450

Mirca Ioan Bogdan – CS Revolution Academy Alba Iulia – Kickboxing – 500

Balica Alex – CS Revolution Academy Alba Iulia – Kickboxing – 600

Zincă Ionuț – CS Unirea Alba Iulia – Orientare – 500

Bogya Tamas – CS Unirea Alba Iulia – Orientare – 550

Milea Radu – CS Unirea Alba Iulia – Orientare – 500

Canda Petru – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 500

Adomnoaie Nicoleta – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 500

Pănăzan Diana – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 500

Deac Roxana – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 500

Martin Răzvan – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 500

Muntean Dan Mihai – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 450

Groza Ioan Liviu – CS Zamolxis Alba Iulia – Powerlifting – 500

Chifor Cosmin – CS Zamolxis Alba Iulia – Powerlifting – 400

Jeler Nicolae Alexandru – CS Zamolxis Alba Iulia – Powerlifting – 500

Iacob Jeasmina Ariana – CS Zamolxis Alba Iulia – Powerlifting – 500

Hideg Dan-Andrei – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 500

Ioniță Elena Raluca – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 450

Irimie Andrei – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 600

Bejenariu Paul Constantin – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 550

Cazacu Alexandra Nicoleta – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 600

Mârza Virginia – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 500

Burduf Maria Magdalena – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 500

Ordean Daniel – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 450

Popșa Silviu – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 500

Cazacu Vasile Sorin – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 550

Todorescu Bianca – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 600

Trif Vlad Ionuț – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 500

Cazacu Alexandru Răducu – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 500

Cojocaru Teodora – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 450

Zielinski Stephan – C.S. Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 400

Hangan Cătălin Cristian – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 500

Mureșan David Alexandru – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 450

Meszaros Adelin Gabriel – CS Unirea Alba Iulia – Powerlifting – 450

Buciuman Cătălin Aurelian – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 500

Pașca Bogdan Emanuel – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 500

Vasilescu Andreea Luminița – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 500

Androne Avram-Călin – CS Zamolxis Alba Iulia – Powerlifting – 400

Arion George Simion – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 500

Tudor Adrian – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 400

Zamfirescu Alexandra – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 550

Tileagă Iuliana Simona – CS Zamolxis Alba Iulia – Powerlifting – 450

Szoverfi Anna – CS Universitar Alba Iulia – Powerlifting – 500

Galea Mario – CS Unirea Alba Iulia – Taekwondo – 400

Boloage Alecsandru – CS Unirea Alba Iulia – Taekwondo – 500

Fara Alecsandru – CS Unirea Alba Iulia – Taekwondo – 400

Cetean Eduardo – CS Unirea Alba Iulia – Taekwondo – 500

Dobârtă Roxana – CS Unirea Alba Iulia – Taekwondo – 400

Popa Vasile – CS Unirea Alba Iulia – Taekwondo – 500

Vas Karina Andreea – CS Unirea Alba Iulia – Taekwondo – 400

Creț Karina – CS Unirea Alba Iulia – Taekwondo – 450

Grapa Andrei Emanuel – CS Unirea Alba Iulia – Taekwondo – 500

Dumitru Brândușa Roxana – TC Sun Alba Iulia – Tenis de câmp – 500

Stanciu Denis – ACS Airsoft Super Daddys – Airsoft – 400

Băbuț Alexandru – ACS Airsoft Super Daddys – Airsoft – 500

Pop Tudor – – automobilism – 450

Scheuleac Sorin – CS Cetate Alba Iulia – Pescuit Sportiv – 500

Suhoverschi Dan – CS Cetate Alba Iulia – Pescuit Sportiv – 500

Ghiușan Gheorghe – CS Cetate Alba Iulia – Pescuit Sportiv – 450

Frenț Dorel – CS Cetate Alba Iulia – Pescuit Sportiv – 450

Captiu Alexandru – CS Cetate Alba Iulia – Pescuit Sportiv – 450

Sibișan Nicolae – CS Cetate Alba Iulia – Pescuit Sportiv – 450

Sabău Adrian – CS Cetate Alba Iulia – Pescuit Sportiv – 450

Câmpean Călin Ștefan – CS Cetate Alba Iulia – Pescuit Sportiv – 450

Bala Marin Florin – Asociația Nevăzătorilor din România – fil. Alba – Popice (paralimpics) – 500

Trupa ”Apulum Dance” – Școala de dans modern Chirilă – Dans modern – 2,822

Trupa ”Spirit Liber” – Școala de dans modern Chirilă – Dans modern – 2,822

Sportivi Masters +35

Dehelean-Mih Mihaela – CS Unirea Alba Iulia – Culturism/Fitness – 500

Hulea Ovidiu Virgil – CS Unirea Alba Iulia – Atletism – 550

Antrenori

Avram Gabriel – L.P.S./C.S. Unirea Alba Iulia – Atletism – 550

Vlas Mihaela Simona – LPS/CS Unirea Alba Iulia – Atletism – 450

Man Cristina – CS Universitar Alba Iulia /AC Mica Romă Blaj – Atletism – 500

Urian Valentin Ioan – LPS Alba Iulia – Baschet – 450

Marina Bogdan – AS Bridge Club Apullum Alba Iulia – Bridge – 500

Oroșan Marius – AS Bridge Club Apullum Alba Iulia – Bridge – 500

Ionescu Bianca – CS Life Is Dance – Dans Sportiv – 450

Bob Daniela-Rodica – LPS Alba Iulia – Înot – 500

Bob Nicolae – LPS Alba Iulia – Înot – 500

Lobonțiu Marius Daniel – LPS Alba Iulia – Înot – 500

Dinu Cristian – LPS/CS Unirea Alba Iulia – Judo – 550

Ursu Vasile – CS Universitar Alba Iulia – Judo – 400

Rusu Răzvan – CS Universitar Alba Iulia – Judo – 400

Băluță Alina – ACS Karate Forever Alba Iulia – Karate-Arte marțiale – 600

Anghel Marius – CS Unirea Alba Iulia – Orientare – 550

Pănăzan Ovidiu – CSU/CS Unirea/CS Zamolxis Alba Iulia – Powerlifting – 500

Bulgaru Constantin – ACS Airsoft Super Daddys – Airsoft – 500

Chirilă Bianca – Școala de dans modern Chirilă – Dans modern – 500

Chirilă Alexandru – Școala de dans modern Chirilă – Dans modern – 500

Moldovan Călin – TC Sun Alba Iulia – Tenis de câmp – 500

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI