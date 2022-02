LISTA| Repartizarea beneficiarilor celor 69 de locuințe sociale disponibile în Alba Iulia pe masa consilierilor locali

Poetul albaiulian Ioan Mărginean, „Cetățean de onoare al Municipiului Alba Iulia”. Propunerea, pe masa consilierilor locali

Consilierii locali vor avea de aprobat în ședința de luni, 28 februarie, propunerea ca celebrului poet albaiulian Ioan Mărginean, cunoscut sub pseudonim literar Ion Mărgineanu, să îi fie acordat titlul de ’’Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”.

Ioan Mărginean s-a născut la data de 28 octombrie 1939 în satul Lopadea Veche, județul Alba. A frecventat Școala primară în satul Lopadea Veche, clasele V – VII la Școala din Miraslău și Liceul – Școala Medie la Aiud (azi Titu Maiorescu), apoi a urmat cursurile Facultății la București, devenind „Diplomat” în limba română, literatura română, limba și literatura rusă.

A activat ca profesor definitiv la liceul din Sebiș; metodist, director interimar la Casa de Creație din Arad; ziarist la Sf. Gheorghe; inspector principal cu probleme de carte, literatură la Comitetul de Cultură; ales președinte al Inspectoratului pentru cultură al județului Alba; după Revoluția din 1989, șef FSN, consilier, consilier șef la Inspectorat, primul director al noii instituții Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural al județului Alba.

Este căsătorit cu profesoara de violoncel Maria Petre, poetă, care locuiește în Alba Iulia.

A devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România, în cadrul Filialei Sibiu, încă din 1977, actualmente fiind membru al Filialei Alba – Hunedoara și în consiliul de conducere; dar este și membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și al Societății Scriitorilor Români din Cernăuți (Ucraina).

A fost prezent în colegii redacționale a unor publicații de cultură, literare și fondator al unor manifestări culturale devenite tradiționale, cum sunt: Festivalul internațional de poezie „Lucian Blaga” Alba Iulia – Sebeș; a organizat primele colocvii de literatură ”Aron Cotruș”, ’Ton Agârbiceanu”, ’’Liviu Rebreanu”, ’Ton Lăncrănjan”, ”Titu Maiorescu”, ’’George Coșbuc”, ’’Grigore Vieru”, ’’David Prodan”, ’’Iosif Pervain”.

A înființat Asociația Județeană a Folcloriștilor și Culegătorilor de folclor din județul Alba, a inițiat și fondat biblioteca publică „Alba Iulia” din Chișinău, Republica Moldova, de asemenea „Aleea Scriitorilor” din Alba Iulia, Centrul de Librării Alba, Asociația folcloriștilor și etnografilor Alba.

Domnul Ion Mărgineanu are peste cincizeci de ani de prezență literară și culturală în vatra Municipiului Alba Iulia și a Județului Alba; peste 100 de titluri tipărite de cărți de poezie, recenzii de carte, culegeri de folclor, traduceri, albume, monografii, documente, dicționare, peste 600 articole de presă etc; fondator de asociații culturale, cenacuri literale și culturale și academice, medalii etc. Scrierile sale sunt traduse în peste 10 limbi printre care tailandeză și chineză.

A fondat publicațiile „Poarta inimii”, a reluat publicația „Alba Iulia” împreună cu „Tribuna “din Cluj, “Pașii Profetului”, „Avram Iancu – eroism și jertfa”, „Iancule, Crai luminat”, „Târgu de Fete”, etc.

A fost inclus în Dicționare, a elaborat singur sau în colaborare 16 dicționare.

Volume de poezie, din care amintim: Icoane din Zarand, Insomnii, Țării inima și versuri, Asfințit de vise, Cîntecul inimii, Cu fața spre iubire, Focul nu aplaudă, Moartea se bucură de imunitate, Legende și povestiri din Munții Apuseni – 3 volume, Alba Iulia cea mai frumoasă poveste, etc.

A obținut „Premiul Academiei Române pentru filosofie” pentru contribuția sa la cunoașterea operei literare și filozofice a lui Lucian Blaga. A înființat Biblioteca „Alba Iulia” în Chișinău, devenită prezență emblematică a României.

A fost om al Anului în România de două ori, a primit premiul Academiei Române, premii în țară și în străinătate. Au scris despre creația sa critici și istorici literari, redactori și editori din țară și străinătate, precum: Aurel Sasu, Mircea Tomuș, Mircea Braga, Mircea Ivănescu, Titu Popescu, Laurențiu Ulici, Mihai Cimpoi și mulți alții.

Este cetățean de onoare al localităților: Horea, Albac, Aiud, Sebeș.

Pentru activitatea deosebită ca poet și om de cultură, pentru multiplele sale aporturi aduse promovării și îmbogățirii culturii locale, județene și naționale, propun conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului loan Mărginean, cunoscut sub pseudonimul literar Ion Mărgineanu.