LISTA cu scenariile pentru unitățile de învățământ din județul Alba, în perioada 02-06 noiembrie 2020

Recent, lista cu scenarile după care vor opera școlile din județul Alba în perioada 2-6 noiembrie a fost actualizată, situația fiin următoarea.

Luând în dezbatere scenariile de funcționare ale unităților de învățământ din județul Alba, propuse de către consiliile de administrație ale instituțiilor școlare preuniversitare, pentru perioada 02-06.11.2020, avizate și înaintate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Inspectoratului Școlar Județean Alba;

Văzând situația ratei de incidență a cazurilor de Covid–19 pentru perioada 16 -29.10.2020, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba;

Având în vedere prevederile Ordinului comun MEC/MS nr. 5487/1494/31.08.2020, precum și prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 30.10.2020,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 02-06.11.2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea de aprobare a scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 02-06.11.2020, se transmite la Inspectoratul Școlar Județean Alba, pentru a fi comunicată tuturor unităților școlare din județ. Totodată, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba.

Nr. crt Unitatea de învățământ Localitate Rata de incidența comunicată de DSP Scenariu Număr elevi care vin la școală Număr elevi care studiază online

1 LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD ABRUD 2,64 3 0 443

2 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD ABRUD 2,64 3 0 328

3 COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD AIUD 6,1 3 0 532

4 COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD 6,1 3 0 584

5 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD AIUD 6,1 3 0 200

6 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD AIUD 6,1 3 0 180

7 LICEUL TEHNOLOGIC AIUD AIUD 6,1 3 0 683

8 SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD AIUD 6,1 3 0 629

9 SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD AIUD 6,1 3 0 636

10 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 130

11 COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 646

12 COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 818

13 COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 1 461 0

14 COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 669

15 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 77

16 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 45

17 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 270

18 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 250

19 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 364

20 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 233

21 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 207

22 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 100

23 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 320

24 GRADINITA „LUMEA STRUMFILOR” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 96

25 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 1138

26 LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 647

27 LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 951

28 LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 569

29 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 138

30 LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 272

31 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 814

32 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 737

33 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 1073

34 SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 910

35 SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 121

36 SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 144

37 SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 64

38 SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 155

39 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA 6,29 3 0 610

40 LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC ALBAC 0,5 1 394 0

41 SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE ALMAŞU MARE 0,8 1 60 0

42 LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI ARIEŞENI 0 1 258 0

43 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU AVRAM IANCU 0 1 117 0

44 LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES BAIA DE ARIEŞ 2,33 2 265 220

45 SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN BERGHIN 1,55 2 100 26

46 SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA BISTRA 0,22 1 353 0

47 COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ 4,72 3 0 1082

48 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ BLAJ 4,72 3 0 202

49 LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ BLAJ 4,72 3 0 560

50 LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ BLAJ 4,72 3 0 362

51 LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ BLAJ 4,72 3 0 394

52 SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ BLAJ 4,72 3 0 488

53 SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ BLAJ 4,72 3 0 121

54 SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA BLANDIANA 0 1 79 0

55 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA BUCERDEA GRÂNOASĂ 0,44 1 258 0

56 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM BUCIUM 0,69 1 60 0

57 SCOALA GIMNAZIALA CALNIC CÂLNIC 0,5 1 240 0

58 COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÂMPENI 3,59 3 0 633

59 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI CÂMPENI 3,59 3 0 173

60 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI CÂMPENI 3,59 3 0 772

61 SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI CÂMPENI 3,59 3 0 556

62 SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI CÂMPENI 3,59 3 0 177

63 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE CENADE – 1 110 0

64 SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE CERGĂU MARE 3,08 3 0 151

65 SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA CETATEA DE BALTĂ 0 1 240 0

66 SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD CIUGUD 6,72 3 0 154

67 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD CIUMBRUD 6,1 3 0 480

68 SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA CIURULEASA 0,86 1 101 0

69 SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS CRĂCIUNELU DE JOS 1,4 2 120 30

70 SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU CRICĂU 4,96 3 0 155

71 COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR CUGIR 5,22 3 0 462

72 LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR CUGIR 5,22 3 0 344

73 SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR CUGIR 5,22 3 0 330

74 SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR CUGIR 5,22 3 0 797

75 SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR 5,22 3 0 601

76 SCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANTA” CUGIR CUGIR 5,22 3 0 47

77 SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT CUT 3,11 3 0 89

78 SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA DAIA ROMÂNĂ 3,5 3 0 262

79 SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT DOŞTAT 4,89 3 0 128

80 SCOALA GIMNAZIALA DRASOV SPRING 1,87 2 190 47

81 SCOALA GIMNAZIALA FARAU FĂRĂU 0 1 81 0

82 SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS GALDA DE JOS 1,98 2 250 55

83 SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA GÂRBOVA 2,32 2 226 36

84 SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS GÂRDA DE SUS 0 1 120 0

85 SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA HOPÂRTA 0 1 135 0

86 SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA HOREA 0 1 168 0

87 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU IGHIU 1,98 2 400 152

88 SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE ÎNTREGALDE 0 1 8 0

89 LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI JIDVEI 0,75 1 859 0

90 SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE LIVEZILE 2,42 2 40 13

91 SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA LOPADEA NOUĂ 0,76 1 181 110

92 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI LUNCA MUREŞULUI 2,31 2 280 23

93 SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA LUPŞA 2,35 2 140 24

94 SCOALA GIMNAZIALA METES METEŞ 1,06 2 120 24

95 SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT MIHALŢ 0,9 1 221 0

96 SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU MIRĂSLĂU 1,5 2 98 10

97 SCOALA GIMNAZIALA MOGOS MOGOŞ – 1 32 0

98 SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC NOŞLAC 1,63 2 140 15

99 GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES OCNA MUREŞ 5,4 3 0 20

100 LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES OCNA MUREŞ 5,4 3 0 426

101 LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES OCNA MUREŞ 5,4 3 0 770

102 SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 5,4 3 0 766

103 SCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANTA” OCNA MURES OCNA MUREŞ 5,4 3 0 97

104 SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS OCOLIŞ 1,79 1 15 0

105 SCOALA GIMNAZIALA OHABA OHABA – 1 42 0

106 SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI SEBEȘ 5,75 3 0 535

107 SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS PIANU DE SUS 1,95 2 190 105

108 SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI POIANA VADULUI – 1 105 0

109 SCOALA GIMNAZIALA PONOR PONOR – 1 9 0

110 SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS POŞAGA DE JOS 0 1 29 0

111 SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI RĂDEŞTI 2,28 2 50 17

112 SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA RIMETEA 2,96 2 55 20

113 SCOALA GIMNAZIALA RAMET RÂMEŢ – 1 8 0

114 SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS ROŞIA DE SECAŞ 0,61 1 170 0

115 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA ROŞIA MONTANĂ 1,09 2 160 50

116 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA SĂLCIUA 0 1 68 0

117 SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA SĂLIŞTEA 0,83 1 232 0

118 SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI SĂSCIORI 2,46 2 473 190

119 SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL SÂNCEL 0,76 1 126 0

120 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU SÂNTIMBRU 3,62 3 0 176

121 SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA SCĂRIŞOARA – 1 133 0

122 COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES SEBEŞ 5,75 3 0 979

123 GRADINITA „HEIDI” SEBES SEBEŞ 5,75 3 0 45

124 GRADINITA „SFANTUL NICOLAE” SEBES SEBEŞ 5,75 3 0 12

125 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES SEBEŞ 5,75 3 0 605

126 LICEUL GERMAN SEBES SEBEŞ 5,75 3 0 331

127 LICEUL TEHNOLOGIC SEBES SEBEŞ 5,75 3 0 1178

128 SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES SEBEŞ 5,75 3 0 533

129 SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES SEBEŞ 5,75 3 0 860

130 SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES SEBEŞ 5,75 3 0 73

131 SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL SOHODOL 4,3 3 0 65

132 SCOALA GIMNAZIALA STREMT STREMŢ 2,83 2 160 35

133 SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT ŞIBOT 1,23 2 61 30

134 SCOALA GIMNAZIALA SONA ŞONA 0,23 1 358 0

135 SCOALA GIMNAZIALA SUGAG ŞUGAG 0,69 1 299 0

136 LICEUL TEORETIC TEIUS TEIUŞ 1,78 2 500 252

137 SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ BLAJ 4,72 3 0 659

138 SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA UNIREA 1,61 3 0 411

139 SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR VADU MOŢILOR 2,16 2 48 20

140 SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA VALEA LUNGĂ 1,56 2 190 66

141 SCOALA GIMNAZIALA VIDRA VIDRA 0,65 1 95 0

142 SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINŢU DE JOS 2,37 2 330 135

143 LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA 1,62 2 660 149

11471 36698

Actualizare scenarii stabilite anterior datei de 30.10.2020

Data

02_11 Școala gimnaziala ,,Ion Raica” Răchita 1 clasă din scenariul 3 scenariul 2 VIII 23

30_10 Școala gimnazială ,,David Prodan” Săliștea trece in scenariul 2 din 3 toate clasele

02_11 Scoala gimnazială Meteș trece in scenariul 2 din 1 toate clasele

02_11 Școala gimnazială Roșia de Secaș Trec in scenariul 2 din 1 toate clasele

27_10 Școala gimnazială ,,Mihai Eminescu” Ighiu/structura Țelna trece in scenariul 3 din 2 toate clasele

27_10 Școala gimnazială Crăciunelu de Jos trece in scenariul 2 din 1 toate clasele

27_10 Școala gimnazială Horea Trec in scenariul 1 din 2 toate clasele

02_11 Școala gimnazială Șugag trece in scenariul 1 din 2 toate clasele

2_11 Școala gimnazială Berghin trece in scenariul 2 din 1 toate clasele

2_11 SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM Trec in scenariul 1 din 2 toate clasele

2_11 SCOALA GIMNAZIALA CALNIC Trec in scenariul 1 din 2 toate clasele

2_11 SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS trece in scenariul 2 din 1 toate clasele

2_11 SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT trece in scenariul 3 din 2 toate clasele

30_10 SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC trece in scenariul 2 din 3 toate clasele

2_11 SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU trece in scenariul 3 din 2 toate clasele

2_11 SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL trece in scenariul 3 din 2 toate clasele