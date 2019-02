Line-up legendar: Martin Garrix revine la ediția aniversară Untold 2019!

Ales pentru al treilea an consecutiv cel mai bun DJ din lume de către cei de la DJ Mag, Martin Garrix se întoarce la vară pe Cluj Arena cu noul său show ANIMA.

Alături de el la ediția Untold cu numărul 5, ce va avea loc în perioada 1-4 august, vor mai fi prezenți David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Andy C și Solomun.

Pentru 2019, organizatorii festivalului Untold pregătesc ediția aniversară de cinci ani, care va depăși toate experiențele trăite de fanii evenimentului în primele patru ediții. Devenit un fenomen internațional și unul dintre evenimentele muzicale ale anului de la care nu trebuie să lipsești, Untold aduce în acest an, pe cele 9 scene amplasate în perimetrul festivalului, peste 200 de artiști internaționali.

Primii artiști anuntați în line-up-ul festivalului sunt: Martin Garrix, David Guetta, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live. Acestea sunt doar primele nume dintr-un line-up care se anunță a fi unul legendar la ediție aniversară.

DJ-ul care la numai 22 de ani a fost desemnat pentru a treia oară consecutiv numărul 1 în lume de către revista DJ MAG, Martin Garrix, revine pe mainstage-ul festivalului Untold. Artistul a făcut un show incredibil în 2016 și 2017 și se află pe primele locuri în topul preferințelor tinerilor din întreaga lume.

David Guetta a fost la prima ediție a festivalului, în 2015 și a rămas impresionat de căldura cu care l-au primit fanii din România. Tocmai pentru că a fost o experiență unică și memorabilă pentru el, artistul se reîntoarce pe scena principală a festivalului Untold ca să celebreze împreună cu fanii, ediția aniversară a unuia dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din Europa.

Dimitri Vegas & Like Mike sunt deja o tradiție pe mainstage-ul Untold, atât ei cât și binecunoscutul crowd-control pe care îl fac în fiecare an cu participanții la festival. Îi vom revedea în vară, în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca.

Pe segmentul de live-acts, în această vară, fanii festivalului pot auzi una dintre cele mai bune voci ale momentului, cea a lui Dan Smith, solistul trupei Bastille. Trupa urcă pentru prima dată pe scena principală a festivalului și le va oferi participanților o experiență muzicală complexă. Bastille va aduce în vară la Cluj-Napoca hituri ca și „Pompei”, „Oblivion”, „Happier” și „I know you”.

O altă voce premiată, cea a artistului britanic James Arthur se va auzi live, în vară, la Cluj Napoca. Fanii îl vor putea acompania pe artist la atât de cunoscutele piese „Impossible” sau „Say you won’t let go”.

Scena Alchemy adresează comunității sale primul val de headlineri care vor ghida muzical în 2019, deja legendara experiență alchimică de la scena „laborator”. Cu interes specific pe subcultura muzicii bass cu influențe edm, trap și new wave hip-hop, UNTOLD Alchemy îi anunță pe o parte dintre maeștri experimentului din acest an: Andy C – Extended Set, Borgore, Chase&Status DJ Set, Rusko, Camo & Krooked Live, Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction.

Scena Galaxy își dezvăluie o parte din super-stelele care vor lumina călătoria intergalactică din cadrul festivalului Untold, ediția 2019. Realizând pe parcursul a 4 nopți o mișcare revoluționară în jurul soarelui, orbita Untold Galaxy unește cultura techno-underground cu noile valuri de muzică house. Dintre reprezentanți amintim primele nume sonore, precum: Loco Dice, Boris Brejcha, Solomun și Tale of Us.

ABONAMENTE LA PREȚ SPECIAL PÂNĂ LUNI, 25 FEBRUARIE, ORA 14.00!

Cei care nu și-au achiziționat un abonament pentru cea de-a cincea ediție a festivalului UNTOLD, mai pot cumpăra la prețul special de 119 euro plus taxe până luni, 25 februarie, ora 14.00. După această dată, abonamentele se vor putea cumpăra la prețul de 129 de euro plus taxe.

Text Lucian Danciu