Liga 4, etapa a 22-a: GT Sport Alba Iulia, gură mare de oxigen după succesul clar cu Hidromecanica Șugag

Fotbalistul din Cetatea Marii Uniri este golgheterul nou-promovatei, cu 10 reușite în 36 de etape, și totodată cel mai bun marcator între fotbaliști din Alba prezenți în actuala ediție pe prima scenă (urmat de aiudeanul Andrei Cordea, 6 goluri pentru FCSB).

Ex-uniristul totalizează 11 reușite (una în Cupa României) în acest sezon, devenit cel mai bun al carierei în privința cifrelor, și se gândește la o nouă convocare la echipa națională.

Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a semnat vara trecută cu Petrolul Ploiești, iar în această confruntare a fost integralist în ofensiva ploieșteană, al 4-lea joc la rând.

O reușită de 3 puncte, venită în minutul 77, cu un șut de la 18 de metri, după o cursă de la centrul terenului. Petrolul Ploiești este prima în ierarhia play-out-ului, cu 34 de puncte, fără emoții, în vreme ce Chindia se plasează pe locul 13, de baraj, cu 22 de puncte și simte emoțiile retrogradării.

Pe banca de rezervă a gazdelor de ocazie, Chindia susține jocurile pe teren propriu la Ploiești, s-a aflat un alt albaiulian, portarul Dinu Molodvan (al 8-lea joc la rând rezedrvă, un meci în acest an).

După meci, Grozav a spus că acesta este cel mai bun sezon al său și se gândește din nou la echipa națională, unde are 29 de selecții. „Eu cred că e cel mai bun (n.r. – sezon), în acest an am marcat cele mai multe goluri. Mă bucur, mă simt bine. Niciodată nu mi-am luat gândul (n.r. – de la națională), chiar dacă nu am mai fost în anturajul naționalei. Pe teren încerc să dau tot ce e mai bun și vedem ce se va întâmpla”, a spus Grozav.

Petrolul a obținut trei puncte importante și a revenit pe primul loc în play-out, cu 34 de puncte. Ploieștenii nu vor evolua la barajul pentru Conference League, deoarece nu dețin licența pentru cupele europene.

Gicu Grozav a debutat pentru echipa națională în 2012, într-un meci cu Elveția (1-0), în care a și marcat.

Foto: FC Petrolul Ploiești (facebook), video: Fotbal Romania