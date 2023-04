Liga 4, etapa 20: GT Sport Alba Iulia, victorie surprinzătoare cu Voința Stremț

Victorie mare pentru Metalurgistul Cugir în „finala” cu Unirea Ungheni, scor 2-1 (0-1),. cu antrneorul Lucian Itu printre marcatori. De altfel, golurile viztoriie au fost înscrise de Itu și Selagea, jucători intrați în actul secund

Cugirenii au avut o a doua repriză de vis, când au întors rezultatul și au cucerit toate punctele apropiindu-se la 3 „lungimi” de contracandidata din Mureș. Într-un „meci de totul sau nimic”, cugrenii au fost cei fericiți, acest al doilea succes din 2023 fiind unul care le sporește șasnele la locul de baraj

*Lucian Itu: „E ceva incredibil, să fiu felicitat de fiul meu pe teren”

„Am câștigam prima finală, un meci foarte foarte important. ESte bine că am învins și suntem în cărți pentru locul secund. Nu am atâtea pălării câte ar trebui să ridic în fața băieților, pe cât ar merita. Au dovedit caracter, m-au motivat la pauză să intru, probabil se simt mai puternici cu mine, iar eu încerc să-i ajut cât pot. Este ceva incredibil să fiu felicitat de fiul meu pe teren după ce am marcat, e o senzație unică, nu știu câți se pot bucura de așa ceva, mi se ridică părul pe mine când povestesc. Sebi crește de la meci la meci, are vreme să marcheze. La faza penalty-ului nu mi-am dat seama, eram în spatele adversarului. Nu comentez arbitrajul, dar și la Ungheni s-au arătat 5 minute de prelungiri și am primit gol în minutul 97″, a spus Lucian Itu, elevii săi dedicând victoria președintelui Călin Mureșan, absent de la meci întrucât a avut botezul fetiței.

*0-1, MIN. 35: ASTAFEI, voleu la colțul scurt, din 8 metri, la centrarea lui Istrate

*1-1, MIN. 76: antrenorul Lucian ITU împinge balonul în plasă din 2 metri, după gafa portarului, la centrarea lui Dohotariu. Este al doilea gol stagional al vârfului de 44 de ani, ambele în poarta Unirii Ungheni

*2-1, MIN. 86: SELAGEA a transformat cu emoții un penalty pentru gazde la un șut al lui Dohotariu, dictat pentru henț la Piper, fază controversată și îndelung contestată de oaspeți

Gazdele au intensificat dominarea Vlădia (81) – reluare cu capul peste, Dohotariu (83) – șut în diagonală, alături

Dohotariu (50), iarăși aproape de autogol, la fel ca în partida cu Hunedoara, la aceeași poartă, reluare reținută de Perjeriu! Piper (54) -șut de la distanță, reținut de portarul advers. Ocazie mare de egalare, Vitinha (71) cap peste poarta goală după o respingere a portarului A. Bucur. pe teren a intrat antrrenorul gazdelor Lucian Itu, care va fi pe gazo ultima jumăptate de oră alături de fiul său Sebastian, dar și cugireanul Marian Codrea. Cugirenii presează, șutul lui Șaucă (75) fiind respins în corner de A. Bucur

O asistență redusă, în jur de 300 de spectatori, între care și o galerie a vizitatorilor. Gazdele abordează confruntarea cu 4 modificări în formula de start, comparativ cu Hunedoara: Perjeriu, M. Neagu, Tîrla și Cîrloanță. Prima jumătatea a reprizei a fost una modestă, fără nicio situație clară. Istrate (27) – lovitură liberă din lateral stânga, respinsă de Perjeiu, a semnat prima oportunitate. M. Domșa (33) – reluare peste din 8 metri, prima ocazie a gazdelor. Cugirenii solicită un penalty pentru henț la Piper (35). Cîrloanță trece pe lâmgă balon în careul mic, la o centrare din dreapta (36). Șut Tîrla (44), puțin alături

Stări diametral opuse în cele două tabere: gruparea din Mureș venind după succesul clar din Vinerea Mare, cu CSM Unirea Alba Iulia (3-0, ultimul gol înscris de cugireanul Marian Codrea), iar “roș-albaștrii” au suferit un drastic eșec în fața fanilor cu liderul Corvinul Hunedoara (1-4).

Echipe:

Unirea Ungheni: A. Bucur – Coza, Ndiesse, Vasiu, Suslak – Fl. Istrate, R. Balint (82, Dușmanu), R. Trif (24, Vînău), Piper – Astafei/ cpt (72, M. Codrea), Al. Oltean; rezerve Feier, Vomir, Boar, T. Radu, Chiorean, Todoran. Antrenor Flavius Sabău.

Arbitri Cr. Codrea (Baia Mare), D. Lar (Baia Mare), Cr. Mureșan (Cavnic) Observatori G. Szabo (Cluj-Napoca), C. Mardan (Făgăraș)

Avertismente: M. Neagu (56), M. Domșa (61), Dohotariu (74), Boldea (89)/ Coza (48), Piper (77)