Liga 4, etapa 15: liderul Industria Galda, victorie cu emoții cu Hidromecanica Șugag | Bistraie a apărat un penalty când scorul era egal

Metalurgistul Cugir este în picaj, cu a doua înfrângere la rând împotriva unei formații din subsol, un 0-2, deloc scontat cu „virușii verzi”, dar s-a calificat în play-off grație victoriei rivalei din Cetatea Marii Uniri.

Și CS Ocna Mureș a pierdut, 0-3 la Ungheni, și rămâne pe ultima poziție, contracandidatele distanțându-se în ierarhie tocmai după victorii cu Metalurgistul Cugir

*Sănătatea Cluj – Metalurgistul Cugir 2-0 (0-0): Al. Paul (49), Zărnescu (90+3)

La a doua deplasare consecutivă pe Someș, de data aceasta pe „Clujeana”, un nou eșec surprinzător al “roș-albaștrilor”! Cugirul nu a marcat în această primăvară, are două înfrângeri la rând cu codașele seriei și a coborât pe poziția a 4-a!

Vitinha (27) a ratat un penalty, apărat de Cotîrlă, fiind faultat P. Păcurar! Gazdele au deschis scorul în minutul 49 prin Al. Paul, pe un contraatac. M. Domșa (73) a lovit bara! Gazdele au majorat avantajul în minutul 90+3, prin Zărnescu, la o eroare Vitinha.

„Suntem dezamăgiți după aceste două înfrângeri și vrem să ne luăm revanșa în fața suporterilor în meciul cu CSM Unirea Alba Iulia. Pe de altă parte, e important că ne-am îndeplinit un prim obiectiv, dar ne dorim să terminăm cât mai sus posibil în ierarhie pentru a avea avantajul mai multor jocuri acasă„, a spus Călin Mureșan, directorul CS Metalurgistul Cugir

Sănătatea: Cotîrlă – C. Cîmpean, G. Mureșan, An. Ștefan, Poenar, An. Pașca, C. Mureșan, Vescan, Cobârzan, Al. Paul, Da Silva; rezerve Tărmure, Szoloși, Petriș, Pașcalău, Zanc, Saroși, M. Muntean, Zărnescu. Antrenor Csaba Kis.

Metalurgistul: Csapo – Dohotariu, S. Itu, Vlădia, Vitinha – Tăban (35, M. Domșa), Boldea, P. Păcurar, Căt. Pop (46, Tîrla; 85, Bura) – Cocan (51, Selagea), Cîrloanță (85, Șuteu); rezerve Perjeriu, M. Neagu, Udrea, Androne. Antrenor Lucian Itu.

Arbitri Cr. Pascu (Sibiu), D. Nagy (Mediaș), An. Sîncrăian (Tg. Mureș) Observatori C-tin Por (Satu Mare), V. Hrițac (Simeria)

*Unirea Ungheni – CS Ocna Mureș 3-0 (2-0): Astafei (5, 90+3, penalty), Piper (15).

“Lanterna roșie” a pierdut la un scor de neprezentare în fieful unei echipe ce venea după 3 insuccese la rând, deși ultima clasată a avut o evoluție superioară locului din clasament. Moment cheie al jocului a fost acel penalty ratat de Alexandru Giurgiu, ce putea face 1-2. Ocnamureșenii sunt în criză de efectiv, întrucât Ceaca și-a reziliat contractul după scandalul cu suporterii din etapa trecută, iar frații Burcea nu au putut ajunge la meci (au fost programați să obțină cetățenia română).

Este deja 2-0 pentru gazde, marcatori Astafei (5) și Piper (15). Al. Giurgiu (54) a ratat un penalty, o execuție pretențioasă (‘scăriță”) prinsă de portarul advers, care a preluat pe piept!

„Scorul este foarte mincinos, cel puțin în repriza secundă am fost superiori adversarilor. Păcat de ratarea acelui penalty, de modul cum a executat Giurgiu… Am fost decimați, au fost doar două rezerve„, a precizat Dan Roman.

Unirea Ungheni: An. Bucur – Suslak, Vomir, Ndiesse, Coza, R. Balint, Piper, R. Trif, Dușmanu, Astafei/ cpt, Al. Oltean; rezerve Feier, Gherasim, Vînău, Boar, T. Radu, Onișor, M. Chioreanu, M. Codrea, Todoran. Antrenor Flavius Sabău.

CS Ocna Mureș: R. Stângă – Bucșa, Cimpoieșu, Potra, Guț (82, R. Pop) – G. Goronea, Al. Giurgiu./ cpt., Socaci,Ad. Coman, D. Ghiță (82, Roman), Căt. Creț; rezerve M. Țăranu, Al. Țăranu, Toth. Antrenor Dan Roman.

Arbitri R. Ciorbea (Sanpetru), M. Guran, V. Pînzaru (ambii Brașov) Observatori G. Szabo (Cluj-Napoca), C. Mardan (Făgăraș)