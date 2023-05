Liga 4: CIL Blaj, o nouă umilință, 1-8 la Ighiu! GT Sport, victorie nebună în „Curbă”, Spicul – succes dramatic acasă

Atleta Mihaela Blaga (legitimată la AC „Mica Romă” Blaj), sportivă în vârstă de 19 ani, a reușit să se califice, în proba de 3000 metri obstacole, la Campionatele Europene de atletism Under 20, competiție care se va desfășura în Israel (Jerusalim), în 7-10 august.

Sportiva pregătită de Cristina Man a obținut locul secund la seniori și locul întâi la tineret și juniori, cu timpul 10:39.06, înregistrat în proba de 3000 metri obstacole din cadrul etapei întâi a Campionatului Național de seniori, tineret și juniori.

„Este o confirmare a valorii sale, un rezultat care-i răsplătește munca. O fată extraordinară care într-un an concurează la cele mai importante competiții atletice de pe mapamond, la categoria sa de vârstă„, a spus Cristina Man (vicepreședintele FRA).

Anul trecut, în Columbia, la Cali, în aceeași probă, din postura de debutantă, atleta din „Mica Romă” s-a clasat pe locul 14. Sportiva din Blaj va intra într-un cantonament centralizat la Piatra Arsă, urmând să participe la Campionatele Internaționale ale României „Iolanda Balaș Soter” (în 2-4 iunie, la București) și la finala Campionatului Național (în iulie, la Craiova).

În 2023, Mihaela Blaga a luat medalii naționale în competițiile de cros, dar și în cursele Under 20 indoor de 1500 și 3000 metri. De asemenea, în februarie, a făcut parte din echipa AC „Mica Romă” Blaj, care a devenit pentru al doilea an la rând campioană europeană la ECC Cross Country (Cupa Europei la Cros), categoria Under 20, în Spania (unde a terminat pe poziția a 4-a la individual).