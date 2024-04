Lider detașat, CSM Unirea Alba Iulia prima remiză la Under 19, în play-off

În etapa a 8-a a competițiilor fotbalistice organizate de FRF, CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat o remiză la Under 19 și un eșec la Under 17, disputele din play-off având loc pe terenul secund al Stadionului „Cetate”. Calificată în faza superioară la Under 19 de etape bune, CSM Unirea Alba Iulia a bifat primul egal din această fază, după 8 victorii consecutive.

*Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – ACS Mediaș 1-1 (1-1), gazdele au deschis scorul prin Pandor (4, din penalty), fiind egalate în minutul 15. Fără P. Codrea, D. Nistor și D. Olălău – cu pribleme medicale, George Țălnar i-a utilizat pe R. Pauletti – Maier, Elmanhaly, P. Alexandru, D. Moldovan, Vl. Stanciu, Ardeiu, R. Nistor, Forrai, Pandor, Ionaș-Rădoi; rezerve Răhăian, Pașca, Mihăilă, Cârja, V. Moldovan, Teja, T. Gall, Buzilă. „Alb-negrii” sunt lideri detașați, cu 49 de puncte (golaveraj 3-5), având 16 puncte avans față de ACS Tg. Mureș. În penultima rundă este dublă cu LPS Sebeș.

*Under 17, CSM Unirea Alba Iulia – Gloria Bistrița-Năsăud 0-3 (0-1). După disputa pierdută cu liderul, al doilea insucces la rând, formația pregătită de Vasile Ursu se clasează pe locul al 4-lea, cu 25 de puncte (golaveraj 7-12, 3 succese și 5 înfrângeri). Au jucat Duna – Chinde, V. Jurj, Ferencz, Căt. Muntean, Clepan, Borza, R. Stanciu/ cpt, Butnariu, Monescu, Orian; rezerve D. Suciu, Cioruța, Bumbu, Bugnariu, Paștiu Pop, Pleșa, R. Cristea, Țîrlea.

