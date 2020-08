Lenuța Bubur: proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii au sporit gradul de confort al locuitorilor din comuna Crăciunelu de Jos

În anul 2016, doamna Lenuța Bubur, unul dintre cei mai longevivi edili din județul Alba, a fost răsplătită de locuitorii comunei Crăciunelu de Jos cu un nou mandat, care a venit și cu noi provocări, transpuse în proiecte importante pentru dezvoltarea comunei Crăciunelu de Jos.

Fie că a fost vorba de investiții finanțate cu fonduri locale, guvernamentale sau europene, ca un bun gospodar, doamna Lenuța Bubur a găsit mereu cea mai avantajoasă variantă, asigurând un echilibru între veniturile comunei și necesitățile de dezvoltare. Astfel, ambițioasă și serioasă, doamna primar Lenuța Bubur s-a preocupat de terminarea lucrărilor de asfaltare a tuturor străzilor din comună. Pentru rezolvarea diferitelor situații de infrastructură cât și a situaților neprevăzute, comuna a fost dotată cu un tractor cu toate utilajele necesare pentru desfășurarea activităților comunale: remorcă, sărăriță, lamă de zăpadă, cositoare.

Legătura solidă cu comunitatea locală a administrației liberale conduse de Lenuța Bubur se simte și din implicarea în rezolvarea nevoilor locuitorilor din comună. Pentru străzile Cloșca și Dalas s-a realizat extinderea alimentării cu gaze naturale. În centru comunei, s-a construit o parcare și în curând toți cetățenii vor putea beneficia de întabularea gratuită a terenurilor din extravilanul localității, proiect ce se află deja în execuție.

Unul din cele mai importante proiecte este construcția podului din beton armat peste râul Târnava, pod care îl va înlocui pe cel vechi construit din lemn. Podul va lega un număr de 35 de gospodării de corpul comunei și va ajuta la exploatarea a peste 600 de hectare de teren agricol, aflate dincolo de râul Târnava. Proiectul este în execuție, fiind finanțat prin fonduri guvernamentale disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Pentru că educația, cultura și sportul sunt deosebit de importante pentru viitorul comunității, primarul Lenuța Bubur s-a preocupat de construirea unui teren de sport sintetic în curtea școlii, folosit atât pentru activitățile din cadrul școlii, cât și pentru alte activități sportive și recreative. Nici terenul de fotbal natural din Luncă nu a fost uitat, acesta beneficiind de amenajarea vestiarelor. Pentru ca toată lumea să beneficieze de investiții, de la cei mici până la cei mai mari, grădinița, căminul cultura și primăria au beneficiat de lucrări de renovarea a clădirilor. Primăria a mai beneficiat adițional și de construirea și amenajarea unei arhive.

„Să nu spui niciodată că nu se poate! Îi consider pe toți locuitorii comunei ca pe o a doua familie a mea. M-am născut, am crescut și am învățat împreună cu aceștia. Sunt la fel de legată de tradițiile și obiceiurile localității, iar întreaga mea activitate profesională mi-am desfășurat-o doar aici” – Lenuța Bubur