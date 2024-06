Legal, minorii nu mai au liber la tatuaje și piercinguri

Prin ordinul nr. 1.648 privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele de înfrumusețare și saloanele de tatuaj, piercing și implantare dermală sunt introduce schimbări radicale în modul de operare a saloanelor de înfrumusețare și de tatuaj.

La art. 15 sunt prevăzute următoarele reguli: este interzisă efectuarea procedurilor de piercing corporal şi implant dermal persoanelor cu vârsta sub 16 ani, cu excepţia piercingului din zona urechii pentru care este necesar acordul părintelui/tutorelui; este interzisă efectuarea procedurilor de tatuare cosmetică şi artistică a persoanelor cu vârsta sub 18 an; este interzisă efectuarea piercingului la nivelul organelor genitale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, este interzisă efectuarea de implanturi dermale la nivelul organelor genitale.

Până acum, minorii între 16-18 ani puteau merge însoțiți de părinți, tutori sau curatori, după caz la saloane pentru tatuaj, aceștia trebuind să semneze o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că sunt de acord cu tatuarea copilului. Acum nici cu declarația semnată de majorul responsabil nu se mai pot face tatuaje celor între 16 și 18 ani.

Ministerul Sănătății transmite că prin acest ordin încearcă să protejeze sănătatea tinerilor. Este de așteptat însă ca tinerii care consideră că pielea desenată le va exterioriza mai bine caracterul se vor îndrepta oricum spre saloane de tatuaj și piercing neautorizate, exact în mediile care nu respectă nicio regulă din punct de vedere a sănătății publice.

Pentru că, nu-i așa, ofertele de pe piața neagră se adaptează cel mai bine cererii.

În plus, prestatorii de tatuaje sau piercinguri ar trebui să refuze o categorie mai largă de clienți care trebuie să semneze înainte de operațiune o declarație pe proprie răspundere prin care să-și asume că: nu au consumat băuturi alcoolice și substanțe stupefiante înainte de efectuarea tatuajului și nu au diabet zaharat; hemofilie (sângerări care se opresc greu); boli de inimă; boli dermatologice, leziuni ale pielii sau sensibilitatea pielii la săpunuri, dezinfectanți sau alte produse cosmetice; manifestări sau reacții alergice la metale, pigmenți, coloranți sau alți sensibilizanți pentru piele; boli transmisibile; stări lipotimice, epilepsie, apoplexie, narcolepsie; deficiențe imunitare; cicatrice cheloide; handicap psihic; hepatită; nu sunt seropozitiv (SIDA), nevăzător, însărcinată și nu alăptează. Sigur că da…

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI