Laurențiu Duță, solistul 3 Sud-Est, și-a văzut moartea cu ochii: Prin ce a trecut artistul

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului a sesizat Comisia Europeană despre nevoia unui regulament care să stabilească nişte criterii de evaluare a tacâmurilor de plastic, întrucât în prezent nu există o astfel de legislaţie, a spus Horia Constantinescu, preşedintele ANPC la Digi24, anunță MEDIAFAX.

ANPC „a desfășurat o serie de acțiuni de control, am ajuns până la cel care ambalează acestor tacâmuri pentru a fi puse la dispoziția restauratorilor. Constatăm că nu există la acest moment un regulament european care să stabilească niște criterii de evaluare mecanică a acestor obiecte, motiv pentru care noi deja am notificat Comisia Europeană, am notificat și în sistemul de alertă RATEX european, pentru a putea preîntâmpina orice astfel de incident”, a explicat preşedintele ANPC, vineri.

Acesta a adăugat că a oprit activitatea producătorului care i-a furnizat solistului trupei 3 Sud Est tacâmurile de plastic. „Am fost nevoiți să oprim activitatea, cel puțin temporal, până la șase luni, a producătorului respectiv, pentru condiții de igienă precară și pentru un loc care era la limita insalubrității, am apreciat noi. De asemenea am continuat acțiunile către absolut toți importatorii identificați pe acest traseu, pentru a identifica aceste produse”, a mai spus Horia Constantinescu.

ANCP a mai luat aceste măsuri şi pentru că ambalajul acestor tacâmuri nu prevedea niciun fel de etichetă care să indice pericolul în privinţa utilizării acestora de către copii sau cel legat toxicitatea tacâmurilor utilizate la temperaturi înalte.

„Foarte important este că în pungile în care aceste tacâmuri sunt ambalate ar trebui să apară măcar o serie de avertizări legate de cui să le lăsăm la îndemână, mai ales nu copiilor, de temperaturile la care acestea nu mai au aceleași caracteristici și pot deveni toxice prin ingerarea substanțelor dezvoltate la temperaturi înalte. Sunt o sumă de motive pentru care această autoritate a luat deja măsuri destul de drastice”, a mai explicat Constantinescu.

Operatorul vinovat este din Argeş, dar face livrări la nivel naţional. Acesta a fost sancţionat cu o amendă de 20.000 de lei şi cu închiderea temporară a unităţii pe o perioadă de şase luni

Laurențiu Duță, solistul trupei 3 Sud Est s-a înecat cu o bucată de furculiţă de plastic acum două săptămâni.

