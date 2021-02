La Primăria Sebes, ”trai pe vătrai”. Sporuri de până la 50 la sută încasate de unii angajați

Sporuri de până la 50 la sută încasate de unii angajați ai Primăriei Sebeș

O parte dintre angajații Primăriei Sebeș, fie că fac parte din conducerea instituției, fie că sunt funcționari publici sau fac parte din categoria personalului contractual, încasează sporuri care, cumulate, ajung până la 50% din salariul de bază.

Potrivit ”Listei funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice fără personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș”, care conține informațiile privind salariile, indemnizațiile și sporurile la data de 30 septembrie 2020, publicată conform legii, sunt 4 categorii de sporuri cu care administrația locală își răsplătește sau motivează salariații, respectiv: drepturi salariate pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene (spor de 25% pentru primar și viceprimar pentru că implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile și sporuri de până la 50% pentru personalul din instituţie nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene), spor de 10% pentru personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv și spor de 15% pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat.

Aceste sporuri se ”traduc” în majorări semnificative ale salariilor celor care le încasează. Spre exemplu, sporul de 25% ridică salariul primarului Dorin Nistor la suma lunară de 16.900 de lei, iar cel al viceprimarului Adrian Bogdan la suma de 14.300 de lei. De asemenea, un șef de serviciu cu salariul de bază de 8.846 de lei care încasează sporul de 10% (pentru activitatea de control financiar) dar și 40% (pentru că activează într-un proiect pe fonduri europene) ajunge la un salariu lunar de 11.440 de lei, iar un inspector cu aceleași sporuri cumulate ajunge la un salariu de 9.553 de lei (de la 6.204 lei salariul de bază); alte exemple sunt: acordarea sporului de 40% unui consilier la cabinetul primarului, care astfel ajunge să încaseze lunar 11.096 de lei (cu 3.170 de lei mai mult decât salariul de bază) sau acordarea a două sporuri, de 30% și 20%, tot pentru proiecte, majorări care duc salariul unui consilier cu gradul de asistent la 7.552 de lei pe lună (cu 2.517 lei mai mult decât salariul de bază).

Pe lângă cei aproximativ 14 salariați care primesc sporurile de mai sus, alți trei au salariile majorate cu 15% pentru grad de handicap grav (un consilier/ins­pector câștigând astfel 930 de lei în plus, o secretară/dactilografă – 701 lei în plus și un paznic – 440 de lei în plus, în fiecare lună).

În ceea ce privește indemnizația de hrană, în afară de primar și viceprimar, toți angajații instituției au primit pe parcursul anului 2020 o sumă totală de 4.160 de lei, iar polițiștii locali au încasat normă de hrană între 13.505 și 10.950 de lei. Totodată, pentru că subiectul voucherelor de vacanță este unul de interes în aceste zile, se cuvine să menționăm că potrivit listelor publicate la 30 martie și la 30 septembrie de Primăria Sebeș, salariații instituției nu au avut astfel de beneficii.