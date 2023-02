‘Knd vi la sediu i ei tabelul si vi cu el la mine’ – Mesajul plin de greșeli gramaticale al unui șef din Poliția Română către subalternul său

Polițistul Robert Popa, vicepreședinte al sindicatului Europol Mehedinți, susține că a fost obligat de șeful său să nu mai pună poze în uniformă pe Facebook.

Robert Popa a publicat și o conversație de pe WhatsApp, pe care a avut-o șeful său.

„Knd vi la sediu i ei tabelul si vi cu el la mine”, este unul dintre mesajele pe care i le-a trimis șeful său. Fără doar și poate, acest mesaj arată nivelul de pregătire al superiorului.

Ce spune polițistul Robert Popa:

„M-au obligat să semnez că nu mai pun poze în uniformă pe Facebook!”

Imediat după ce am avut curajul să ridic capul din pământ și să nu respect niște ordine comuniste, ordine care nu existau decât în capul împuterniciților de la acea vreme, am fost sunat de șeful meu și mi s-a spus că trebuie să semnez un tabel că am luat la cunoștință să nu mai pun poze în uniformă.

Știind că am dreptate, am căutat repede prin toate dispozițiile cu privire la portul uniformei și nu am găsit nimic care să menționeze așa ceva.

I-am dat șefului un mesaj pe whatsapp și i-am spus că nu există o asemenea dispoziție, iar tabelul nu l-am semnat pentru că nu are anexată la el dispoziția la care se face referire.

Ca să vedeți cât de rău fac aceste funcții de împuternicire, făcându-i pe cei împuterniciți să se creadă stăpâni, iar pe noi niște sclavi pe plantație, mi s-a spus că dispoziția este verbală.

⁃ Knd vi la sediu i ei tabelul si vi cu el la mine, zise șeful meu

⁃ Bine dar tot nu semnez, spun eu în prostia mea.

⁃ Asta e părerea ta…

⁃ Șefu, dacă nu văd dispozitia nu semnez. Dispoziții ilegale nu semnez.

⁃ Cred că vrei să ne stricăm “prietenia”