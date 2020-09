Klaus Iohannis, despre majorarea pensiilor cu 40%: „PSD nu a învățat nimic și vrea să detoneze finanțele publice ale României”

Klaus Iohannis, șeful statului a criticat social-democrații, după ce comisiile parlamentare au modificat rectificarea bugetară, cel mai important amendament aprobat fiind acela care abrogă articolul potrivit căruia punctul de pensie se majorează cu 14%, rămânând, astfel, în vigoare legea sistemului public de pensii privind majorarea acetuia cu 40%.

Întrebat dacă va promulga o lege dorita de PSD privind acordarea unui stimulent de risc de 500 de euro pentru cadrele didactice, Klaus Iohannis a spus:

„Va voi spune cand o am in fata. Dar pot sa va spun un lucru care sincer m-a intristat si chiar m-a surprins un pic. Azi in comisiile de buget reunite PSD-ul cu sprijinul unor traseisti a votat cu amendamente proiectul rectificarii bugetare si daca s-ar aplica tot ce au votat PSD-istii ar costa peste 6% din PIB in restul acestui an si anul viitor. Acesti bani nu exista si constatam ca PSD nu a invatat nimic si vrea sa detoneze finantele publice ale Romaniei.

Astfel de apucaturi electoraliste am mai vazut la PSD-ul lui Dragnea din 2016, se vede ca PSD nu a inventat nimici nou si reia acelasi ciclu de promisiuni fara acoperire in speranta ca vor prinde cateva voturi dar nu vor prinde”, a declarat șeful statului.

