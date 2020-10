Judoka legitimat la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național U21

Sibișan Alexandru Călin, judoka legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut medalia de bronz la Campionatul Național U21 Individual, desfășurat în perioada 15-17 octombrie la Poiana Brașov.

Competiția s-a desfășurat în sistem piramidal. Sportivul CS Unirea Alba Iulia, care se pregătește în prezent la Centrul Olimpic de la Pitești, a câștigat două meciuri și a pierdut unul clasându-se, astfel, pe a treia treaptă a podiumului. În total, la categoria de 90 de kilograme, la care a participat Sibișan Alexandru Călin au concurat șapte sportivi.

”Pentru sportul de performanță medaliile sunt, în final, cele care contează cel mai mult. Îi felicit pe toți sportivii și antrenorii noștri pentru că și anul acesta, marcat puternic de contextul epidemiologic, au obținut rezultate extrem de importante la competițiile la care am participat, după ce în 2019 am avut cel mai bun an din istoria de 45 de ani ai clubului. Sibișan Alexandru Călin este un sportiv de perspectivă, despre care cu siguranță vom mai auzi, în contextul în care, la doar 16 ani, câștigă o medalie importantă la U21” – Corneliu Mureșan, director CS Unirea Alba Iulia.

Sportivii secției de judo a CS Unirea Alba Iulia sunt antrenați de către profesorii Dinu Alin și Dinu Cristian.

Campionatul Național U21 Individual s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță în actualul context epidemiologic, toți participanții prezentând, la sosire, buletinul de analize negativ pentru COVID-19 și o declarație pe propria răspundere în care au confirmat lipsa simptomelor specifice.