Județul Alba, locul 3 în topul persoanelor trimise în judecată pentru omor. Cele mai multe crime din România au loc pe stradă, noaptea şi în week-end.

Cele mai multe crime din România au loc pe stradă. Asta rezultă recentul studiu realizat de experţii din Parchetul General care subliniază că activitatea de prevenţie realizată de către organele de menţinere a ordinii publice, poliţie şi jandarmerie nu este eficientă.

„Strada reprezintă principalul loc, situat an de an la vârful ierarhiei, în care au loc agresiunile cele mai nocive pentru omenire“, se arată în analiza specialiştilor Parchetului General. De exemplu, în anul 2013, dintr-un total de 541 de crime, 145 au avut loc pe stradă. Locuinţă comună se situează, cu 127 de cazuri în acelaşi an, pe locul al doilea, violenţa în familie întâlnindu-se în majoritatea cazurilor. Apoi. pe poziţia a treia (107 cazuri) se află locuinţa victimei, unii dintre inculpaţi pătrunzând fără drept în încăperile unde se aflau persoanele vătămate pe care le-au ucis în scop de jaf sau (mai întâi) le-au violat şi ucis.