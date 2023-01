Judecătoarea Laura Maria Dehelean și judecătorul Lucian Ioan Gherman, numiți vicepreședinți la Curtea de Apel Alba Iulia

Consilierul local Dana Nanu se implică în problema creșterii tarifelor la apă: „Apa este precum aurul în Alba, valoric vorbind!”

Consilierul local Dana Nanu se implică în problema majorării tarifelor la apă, acestea ar putea crește cu 40%, în cazul în care proiectul va fi aprobat de Consiliul Local Alba Iulia.

„Acum 2 ani spuneam că apa este precum aurul în Alba, valoric vorbind!

Acum, spun doar că unele companii ce prestează servicii de utilitate publică trebuie să aibă un singur obiectiv: cetățeanul și nevoile lui! Și să nu uite asta!

Ca un social democrat convins, nu surogat, voi pleda întotdeauna pentru o relație corectă cu cetățenii, un raport win-win a tuturor companiilor și instituțiilor care ne influențează viața!

NU majorării apei și canalizării în Alba Iulia!”, a transmis Dana Nanu, prin intermediul paginii de socializare.

De asemenea, consilierul local a distribuit și o postare pe care a făcut-o în urma cu doi ani, in care a dezbătut problema majorării tarifului la apă, din ultimii ani.

„Odiseea : APA- aur in Alba !

Actul 1 : Motivarea majorarilor in ultimii 5 ani .

Utilitatile sunt servicii indispensabile cetatenilor si economiei , dar ceea ce se ofera trebuie sa fie in directa relationare cu ceea ce platim , si mai ales sa aiba o justificare acceptata si inteleasa.

Daca cetatenii isi pun problema unui pret( tarif) disproportionat si incorect,fara transparenta , atunci cu siguranta ceva nu functioneaza si avem sentimente de frustare si ca suntem inselati !

Tarifele la apa si canalizare in jud.Alba , au suferit in ultimii 5 ani majorari continue , majorari hotarate in 26 ian.2017 prin HCJ nr 17 ( atasata ) si aprobate punctual de ANRSC , respectiv Asociatia APA ALBA , la solicitarea SC APA CTTA SA.

„Strategia de tarifare” pentru 2017-2022 ,are ca principala explicatie a majorarii tarifelor , asigurarea contributiei proprii la proiectul european „ Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in jud.ALBA, 2014-2020”, semnat in 31 aug.2017, in valoare de 114.079.588 euro ( fara TVA) , din care contributia companiei este de 12.035.397 euro ( fara TVA).

Insa STUPOARE ! Conform acestei strategii de tarifare,ar fi trebuit sa avem tarife MAI MICI decat cele EFECTIV SOLICITATE,APROBATE si PRACTICATE pentru perioada 2017-2021 ( calcul atasat) !

Conform raportului Consiliul de Administratie al acestei companii APA CTTA , pentru anul 2018 nu s-au efectuat cheltuieli pentru acest proiect, reabillitare si extindere 2014-2020, din contributie proprie. Ca atare , din acest punct de vedere , nu ar fi fost motivate majorarile de tarife din 2018, asa cum mentioneaza companie ca motiv al majorarii ( Decizia ANRSC nr.9 /23.01.2018 ).

Similar, pentru 2019, investitiile realizate la acest proiect din contributii proprii au fost de doar 1,39 mil.lei, cf.raport CA pentru 2019. Nici majorarea pentru 2019 nu ar avea motivatie principala acest proiect european ( anunt majorare tarife din 01.01.2019-site companie).

Si atunci , ne intrebam DE CE se fac aceste majorari , daca:

1. NU SE justifica in sensul necesitatii de co-finantare la acest proiect european pt 2014-2020,, atata timp cat s-a executat foarte putin din proiect ( la nivelul anului 2019 ) .Extinderea retelei de apa ar trebui sa genereze noi consumatori ,noi venituri , nu sa „ sufoce „ costul /mc apa al celor existenti deja.

2. NU SE respecta formula de calcul motivata in aceste majorari , respectiv din strategia de tarifare aprobata in ian.2017 pt.perioada 2017-2022. Altfel spus, am avut si avem tarife mai mari la apa si canalizare,decat conform HCJ din 2017.

3. S-a contractat un credit BEI ( Banca Europeană de Investiții ) pentru 12 mil. Euro, pe o perioadă de 15 ani, in 20 febr 2019 pentru acest proiect , DAR CREDITUL A FOST NEACTIVAT la 31 dec 2019, cf.raportului de audit pt 2019 .

4. In ultimii 3 ani, compania a realizat PROFITURI NETE de peste 7,2 mil.EURO.

Se poate trage concluzia bine intemeiata , ca majorarile de tarife au avut ca scop principal crearea de profit .

Desigur, e mult mai simplu sa majorezi tarifele , ai – nu ai nevoie de capital pt.investitii,nu conteaza !

PROFIT MARE LA COMPANIE sa fie si „ realizarea indicatorilor de performanta cu bonusuri pentru manageri si CA. !

BUNA TARA , REA CROIALA !”, se arată în postarea din luna ianuarie a anului 2021.