Jidvei, singurul brand românesc de vinuri în Top 100 de producători premium din întreaga lume

Jidvei, unul dintre cele mai iubite branduri românești de vinuri, este primul producător de vin din România inclus în elita celor mai prestigioși 100 producători de vinuri și distilate premium din lume, în Top Luxury Lifestyle Awards 2023.

Sunt 75 ani de când vinurile Jidvei pun în valoare terroir-ul unic din inima Transilvaniei, iar cele peste 1000 medalii obținute, de-a lungul timpului, sunt dovada angajamentului întregii familii Jidvei față de excelență și față de continuarea unei tradiții de secole.

„Jidvei este o poveste de familie împletită cu istorie, pasiune, măiestrie și tehnologie de ultimă oră, care promovează o cultură a inovației constante. Suntem onorați că o companie 100% românească este recunoscută printre cei mai buni 100 de producători de vinuri și băuturi spirtoase premium, alături de cele mai renumite și apreciate branduri globale.

Suntem singurul producător de vin din țara noastră prezent în topul Luxury Lifestyle Awards și dincolo de această performanță, suntem mândri să contribuim activ la consolidarea imaginii României ca țară cu o bogată tradiție vitivinicolă, fiind pentru prima oară când un producător român de vinuri este inclus în acest top alături de cei mai prestigioși producători din Franța, Italia, Spania, Argentina, Chile, Australia, Irlanda etc.

Celebrăm 75 ani de existență a brandului Jidvei cu promisiunea că, prin tot ceea ce vom face, vom pune pe primul loc vinul românesc, o moștenire neprețuită pe care o datorăm generațiilor viitoare.” – Ana Necșulescu, Director de Comunicare Jidvei.

Prezența în TOP 100 Premium Wine and Spirits Brands of the World 2023 by Luxury Lifestyle Awards este o recunoaștere a calității vinurilor Jidvei și a respectului pentru arta vinului și a grijii pentru păstrarea patrimoniului cultural al Transilvaniei.

Luxury Lifestyle Awards reprezintă o selecție globală care recunoaște, celebrează și promovează cele mai bune servicii și bunuri de lux. Sunt evaluate mai mult de 5.000 de bunuri și servicii în 400 de categorii din 120 de regiuni, iar rezultatele sunt analizate pentru a oferi o listă TOP a celor mai buni dintre cei mai buni din lume.

Despre Jidvei

Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) și are unul dintre cele mai diversificate portofolii de produse de pe piața națională a vinului, variind de la vinuri liniștite la vinuri spumante, vinars și must.

Grupul Jidvei deține cea mai mare plantație viticolă din Europa cu proprietar unic, care se întinde pe o suprafață de 2.500 hectare situate chiar în inima Transilvaniei și patru crame, aflate la Jidvei, Tăuni, Blaj și Bălcaciu.

Simbolul vinurilor Jidvei este Castelul Bethlen-Haller, un loc plin de farmec, unde se desfășoară activități de oenoturism pentru a face cunoscută povestea Țării Vinului, ținut al podgoriilor nesfârșite de viță-de-vie, al cetăților de basm și al bisericilor fortificate săsești.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI