ITM Alba: Amenzi de peste 26.000 lei, dintre care una pentru muncă „la negru” și zeci de avertismente, în perioada 29 august – 2 septembrie 2022

Mesajul primarului Gabriel Pleșa la începutul anului școlar: „Fiți eficienți, acumulați cât mai multe cunoștințe, particulare și generale”

Astăzi, în prima zi din anul școlar 2022-2023, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, le transmite elevilor să acumuleze cât mai multe cunoștințe, particulare și generale deoarece acestea vor face mai târziu diferența între candidații la un loc într-un liceul, într-o universitate, la un post, ori chiar la inima cuiva.

„Astăzi, 05.09.2022, a sunat de intrare! Toată lumea la ore! Copii, părinți, bunici, cadre didactice, cu toții ne-am reîntâlnit, fizic, în curțile școlilor și a fost din nou ca altădată. Bucuria acestei revederi am trăit-o și eu, la deschiderile de an școlar la care am avut bucuria să particip.

Stimate cadre didactice, vă doresc să fiți inspirate și să inspirați, la rândul dumneavoastră, asemenea unui Domn Trandafir sadovenian, adus în actualitate de măiestria fiecăruia. Să cultivați răbdarea în procesul educațional, fiecare dintre elevi fiind, astăzi, începător în „traficul” învățământului românesc, unul pe care dumneavoastră îl stăpâniți, de la curriculum, la modul eficient de punere în practică a acestuia.

Dragi elevi, a început școala! Nu disperați, următoarea vacanță urmează deja luna viitoare. Hai, se poate! Știu că s-a modificat modificarea, că nu mai aveți semestre, trimestre, nici teze obligatorii la clasele mari, dar realitatea importanței acestui „serviciu” zilnic, care cu jumătate de normă, care cu program normal de muncă, a rămas aceeași.

Învățați să învățați, învățați să prioritizați și să fiți eficienți, acumulați cât mai multe cunoștințe, particulare și generale. Ele vor face mai târziu diferența între candidații la un loc într-un liceul, într-o universitate, la un post, ori chiar la inima cuiva. Să fii deștept a fost mereu la modă!

Iar părinților, putere și înțelepciune! Pentru a le putea fi alături copiilor, pentru a-i susține și înțelege, pentru a asculta și a se face ascultați!

Va fi bine! Mult succes în noul an școlar!”, a transmis Gabriel Pleșa.