ITM Alba: Amenzi de 23.000 de lei și 19 avertismente, în perioada 17-21 ianuarie 2022. Ce deficiențe au găsit inspectorii...

FOTO| La împlinirea frumoasei vârste de 95 ani elevii Colegiului „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost alături de colegul „Nili”

„La mulți ani cu sănătate, domnule „Nili” Corneliu Buchholzer, la împlinirea frumoasei vârste de 95 ani! I-am fost alături absolventului nostru, domnul avocat Corneliu Buchholzer, la împlinirea a 95 de ani. Domnul „Nili”, aşa cum îl alintă cei dragi, s-a născut la data de 23 ianuarie 1927 și este absolvent al Liceului Militar „Mihai Viteazul”, promoția a 19-a, perioada 1937-1945 – Târgu Mureș – Timișoara.

Carismatic și cu un simţ al umorului fantastic, domnul Buchholzer este la fiecare întâlnire compania perfectă. Ne-a primit cu bucurie şi emoţie, purtând bereta de licean militar, o cravată asemănătoare celei purtate în liceu şi ecusonul primit cu ocazia centenarului colegiului militar, prins în piept. Dintr-o fotografie dragă domniei sale, ne privea de la absolvirea liceului, în anul 1945.

Mereu cu zâmbetul pe buze şi cu o stare de spirit pozitivă, ne-a încântat şi de această dată cu amintiri din perioada în care a fost elev al liceului militar. Ne-a povestit cu lux de amănunte despre foşti colegi, dascăli, examene, dar şi întâmplări prin care a trecut de-a lungul celor opt ani petrecuţi în liceul militar la Târgu Mureş şi apoi la Timişoara. Ne-a vorbit despre spiritul de camaraderie atât de dezvoltat între liceenii militari, despre legăturile dintre colegi care au durat o viață, despre bunele maniere, despre educație și cu tristețe în glas și în privire despre pierderea colegilor. La final, din tot ce ne-a spus, ne-a îndemnat să alegem ce credem că ni „se potrivește la caracterul și ființa dumneavoastră”.

„Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați dat-o, m-ați emoționat. Atmosfera tinerească pe care mi-au dat-o elevii, mă face să-mi aduc aminte de părțile frumoase din liceul militar trăite de mine și care nu au lipsit. Am avut colegi care spuneau „cu voi mă simt mai bine decât la mine în familie”. Spiritul de camaraderie la noi era atât de dezvoltat încât era exact cum spune deviza cercetașilor, „toți pentru unul și unul pentru toți” și am ținut camaraderia noastră până la sfârșitul vieții. Cât timp au trăit colegii, am luat legătura telefonic cel puțin de două ori pe săptămână. Cu timpul au dispărut colegii și e adevărat că eu nu mai trăiesc decât din amintiri. Din cele ce am spus astăzi, să luați părțile pozitive, să alegeți ce credeți că vi se potrivește la caracterul și ființa dumneavoastră, eu nu vreau să vă influențez, nici să fac un lobby pentru mine personal și pentru cei care cred ca și mine. Dar am prieteni, sau am avut prieteni, care au zis că pe mine mă ține în viață umorul și poate că au avut dreptate. În orice caz, m-am hrănit cu acest umor și am căutat să hrănesc și pe alții. Vă rog să mă credeți, când văd că râdeți la cele ce vă spun, îmi crește inima. Un proverb tunisian spune „când ai făcut pe cineva să râdă, ai făcut o faptă bună”, și astăzi cred că am făcut mai multe fapte bune, pentru fiecare dintre voi câte una. Mă gândesc că umorul e un tratament, un elixir, un stimulent în viață și eu sunt un om care cultiv umorul, iar dacă vreți să trăiți cât mine trebuie să cultivați și voi umorul”, a mărturisit absolventul Corneliu Buchholzer.

Domnul Buchholzer a purtat mereu în suflet liceul militar ca pe un talisman și revine la Alba Iulia ori de câte ori are ocazia. Pentru că își dorește ca elevii militari să strălucească prin manierele elegante și bunul simț, a inițiat în numele promoției sale „Premiul de onoare pentru cel mai politicos și mai manierat absolvent”, premiu despre care spune că poate fi unicat.

„Îmi place să merg la Alba Iulia, la colegiul militar, de două ori pe an: la absolvire și la sărbătorirea aniversării la 1 noiembrie. De aceea am hotărât să dau un premiu, poate este unicat pe țară, pentru cel mai politicos și mai manierat absolvent, și aș vrea ca cineva să preia rolul meu ca să nu dispară acest premiu. Pentru că noi românii, pe vremuri aveam mulți școliți la Paris care veneau cu maniere și cu europenismul în sânge și în comportament și aceste maniere de la cei care cultivau politețea, high-life-ul de pe vremuri, să revină și să strălucim prin aceste obiceiuri și maniere care plac atât tineretului cu bun simț și educat, cât și străinilor. Străinii spun că românii sunt foarte primitori dar trebuie să fim și cizelați, așa cum cere codul manierelor elegante, care la mine pe birou se găsește lângă codul civil și codul penal”, a mai spus Domnul Buchholzer.

I-au transmis urările de sănătate și tradiționalul „La mulți ani” din partea comandatului colegiului, colonel Marcel Domşa şi a elevilor militari, eleva sergent Andreea Ştefan, elevul caporal Loren Pogan şi domnul maior Cosmin Stan, care i-au oferit în dar şi o diplomă aniversară în semn de preţuire şi respect pentru susţinerea performanţei şcolare a elevilor noştri şi pentru promovarea colegiului militar, revista colegiului „Inimi sub drapel” şi un tort.

Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase cu care ne-ați încântat, pentru trăirile și minunatele lecții de viață pe care le-ați împărtășit cu noi și pentru valorile și principiile în care credeți și care v-au ghidat în viaţă!

Vă dorim să aveți parte de multă sănătate și bucurii!”, au transmis reprezentanții Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia