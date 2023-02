Investițiile Blajului în 2023: Principalele proiecte implementate de Primărie anul acesta

ȚEAPĂ cu locuri de muncă bine plătite în Norvegia: ITM Alba vine cu recomandări pentru a nu deveni exploatați

Din informatiile oferite de Ambasada Romaniei la Oslo, a rezultat ca cetateni romani, aflati la munca pe teritoriul Regatului Norvegiei, au devenit victime ale exploatarii prin munca si/sau ai unor inselatorii financiare.

Muncitori romani au fost fraudati de compatrioti, care, la adapostul firmelor pe care le conduc, le-au furat cartea de identitate bancara angajatilor si au accesat credite foarte mari, la diferite institutii de credit din Norvegia, in numele si pentru angajatul lor. Multi dintre acestia au ramas in continuare cu datorii de sute de mii de euro, sume pe care nu au posibilitatea sa le achite. In timp ce platile au ajuns catre angajatori, facturile si creantele de colectare a datoriilor ajung la muncitorul imigrant.

Metodele folosite de fraudatori sunt: falsificarea foilor de salariu, falsificarea identitatii prin atribuirea de functii de conducere in firme sau, in cazuri mai elaborate, constituirea de firme in numele victimei. „Facilitatorii” solicita 20 – 30% din suma, copie dupa pasaport, CNP norvegian si token bancar. Pe langa suma stabilita de comun acord, fraudatorii „imprumuta” alte sume considerabile fara stiinta, dar cu documentele pagubitului.

Inspectia Muncii recomanda cetatenilor romani care cauta un loc de munca in strainatate, urmatoarele:

Sa nu accept e cu usurinta ofertele de munca prin intermediul anunturilor on-line, sau a convorbirilor telefonice;

cu usurinta ofertele de munca prin intermediul anunturilor on-line, sau a convorbirilor telefonice; Sa nu apeleze la persoane necunoscute in mod direct;

la persoane necunoscute in mod direct; Sa verific e cu atentie oferta locului de munca;

cu atentie oferta locului de munca; Sa citeasca cu atentie clauzele contractului de mediere;

cu atentie clauzele contractului de mediere; Sa verifice adresa si existenta angajatorului strain pentru care a optat;

adresa si existenta angajatorului strain pentru care a optat; Sa nu accepte sa plece la munca in strainatate fara un contract de munca si in limba romana, iar contractele de angajare sa fie acceptate in tara de destinatie;

sa plece la munca in strainatate fara un contract de munca si in limba romana, iar contractele de angajare sa fie acceptate in tara de destinatie; Sa n u accept e achitarea unor sume de bani cu titlu de comision, garanții sau cheltuieli de transpot neefectuat;

achitarea unor sume de bani cu titlu de comision, garanții sau cheltuieli de transpot neefectuat; Sa n u ced eze nimanui dreptul de a le incasa bani pentru munca prestata;

nimanui dreptul de a le incasa bani pentru munca prestata; Sa nu instraineze documentele de identitate sau cardul bancar;

documentele de identitate sau cardul bancar; Sa verifice daca agentiile care ofera locuri de munca in strainatate sunt inregistate la inspectoratul teritorial de munca inspectiamuncii.ro

daca agentiile care ofera locuri de munca in strainatate sunt inregistate la inspectoratul teritorial de munca inspectiamuncii.ro Sa consulte Ghidul lucratorului roman in tarile Uniunii Europene inspectiamuncii.ro sau www.mmuncii.ro

Ghidul lucratorului roman in tarile Uniunii Europene inspectiamuncii.ro sau www.mmuncii.ro Pot solicita un loc de munca in strainatate si Agentiei de somaj, prin Reteaua EURES anofm.ro

INSPECTOR SEF,

Ursaleș Izabella