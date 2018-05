Într-o țară în care toată lumea se pricepe la justiție, e greu să fii avocat!

Decanul Baroului de Avocați Alba, Mihai Baco: Într-o țară în care toată lumea se pricepe la justiție, e greu să fii avocat!

„Într-o țară în care toată lumea cunoaște justiție, politică și fotbal, într-o țară în care legile sunt într-o continuă schimbare, într-o țară în care un fost ministru al Justiției spune că drepturile și libertățile cetățenești sunt doar niște vise, e greu să-ți faci profesia de avocat”.

Declarația a fost făcută de av. Mihai Baco, decanul Baroului de Avocați Alba în cadrul Conferinței Internaționale „Law and its challenges in socio-economic and administrative field“/„Dreptul și provocările sale în domeniul socio-economic și administrativ”, prilejuite de împlinirea a 25 de ani de învățământ universitar în domeniul dreptului la Alba Iulia.

„Într-o țară în care, atunci când s-a cerut ca în relația avocat-client să fie garantată confidențialitatea, politicul, o parte a politicului, și o parte a justiției, au spus că avocații devin o supraputere, armonizând legislația românească cu cea externă. (…) Deci într-o țară în care ni se spunea că această secretizare a relației avocat-client este o superimunitate oferită avocatului, într-o țară în care una dintre cele mai reprezentative voci ale justiției, cel puțin așa ar trebui să fie – președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție – spune că avocatul niciodată nu va fi egal procurorului, acuzării, este greu să faci profesia de avocat.

Și nu pot să nu spun totuși o chestiune: sunt extrem de mândru că în ultima perioadă de timp absolvenții facultății de drept din cadrul Universității «1 Decembrie 1918» Alba Iulia s-au găsit în primele rânduri, între primii 10 – 15 care au accesat în profesia de avocat. Este o adevărată provocare ca astăzi să-ți mai propui să devii avocat”, a explicat av. Mihai Baco.

În opinia sa, în România s-a trecut la o tehnicizare excesivă a dreptului.

„În condițiile în care retorica, concepția juridică nu mai este apreciată, inclusiv modalitatea în care se fac admiterile atât în profesiile juridice, mă refer la avocat, magistratură, prin teste-grilă, mie mi se pare total, total deplasat, pentru că eu nu știu, cel puțin nu știu care dintre dumneavoastră știți așa ceva, ca dreptul să fie o știință exactă, în care să pui o întrebare, să ai 3 răspunsuri, din care unul să fie bun. De aceea este frumusețea dreptului: implică discuții, implică păreri. (…) Este groaznic ce se întâmplă la noi”, a subliniat decanul Baroului de Avocați Alba, Mihai Baco, care este și vicepreședinte al Uniunii Avocaților Europeni.