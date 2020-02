Într-o comună din România, taxele și impozitele nu au mai fost majorate de 22 de ani

Un caz interesant este cel al unei comune din Bistrița-Năsăud, unde, din dorința de a nu-i împovăra pe localnici, primarul nu a majorat taxele și impozitele pentru cașe și terenuri în ultimii 22 de ani.

Este vorba despre comuna Lunca Ilvei, care este una dintre cele mai dezvoltate din judeţul Bistriţa-Năsăud. Aici avându-şi sediul mai multe companii mari, care se ocupă cu activităţi forestiere sau de construcţii. Astfel, taxele şi impozitele plătite de localnici nu au fost majorate din 1998, ci doar indexate cu rata inflației, așa cum prevede legea.

„Taxele şi impozitele locale pe care oamenii le plătesc pentru terenuri şi case nu au mai fost majorate din 1998. Acestea au fost doar indexate cu rata inflaţiei pentru că nu am vrut să îi împovărăm pe oameni. Am reuşit să atragem fonduri europene care au crescut calitatea vieţii în comună, avem şi agenţi economici activi care contribuie semnificativ la bugetul comunei noastre şi ne descurcăm şi fără a le creşte oamenilor taxele şi impozitele pe care le plătesc. Am reuşit chiar să subvenţionăm cu 40% şi lucrarea de cadastru general a comunei, suntem prima comună din România care are cadastru general”, a declarat primarul Flaviu Lupșan.

În urmă cu zece ani, în 2010, Lunca Ilvei a început reorganizarea administrativă a teritoriului prin nomenclator stradal aprobat. E singura comună din România care a reuşit să facă aşa ceva. Acum are 33 de străzi fiecare are denumirea ei, cu numerele de casă aferente, exact ca şi în sistemul urban. Tot atunci a fost realizat şi Planul Urbanistic General pentru extinderea zonei intravilane de la peste 231 de hectare la 870 de hectare pentru încurajarea celor care practică agroturismul.

Comuna Lunca Ilvei este printre puţinele în care bogăţia locală, pădurea, a dus la dezvoltare, iar oamenii au simţit cu adevărat schimbări importante în viaţa lor, începând cu asigurarea locurilor de muncă, până la costuri mai mici ale vieţii de zi cu zi.

Surse: Mediafax, TimpOnline