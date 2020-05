Interviu cu Oana Bodea, director General Kronospan Trading

Este Kronospan o companie toxică pentru mediu?

Orice companie care are activități de producție industrială are un nivel de emisii industriale. Nu putem însă opri toată producția industrială din lume, pentru că viața noastră de zi cu zi depinde de ea. De aceea au fost impuse niște standarde, niște limite de emisii pe principalii poluanți, care sunt certificate ca fiind sigure pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Am investit zeci de milioane de euro la Sebeș tocmai pentru a ne încadra în limitele maxime admise și chiar mult sub ele.

În ceea ce privește achiziția de masă lemnoasă, pentru că și aceasta o temă de interes, lemnul este o materie primă regenerabilă. Ea trebuie categoric exploatată sustenabil și 100% legal, iar reîmpăduririle să aibă loc în permanență. Cu toții folosim lemnul în întreaga lume. În Uniunea Europeană există peste 400.000 de companii în industria lemnului și peste 3 milioane de angajați, deci vorbim despre o industrie importantă și activă. Ne facem case din lemn sau utilizăm lemn și panouri din lemn, folosim scaune, birouri și mobilier din lemn, avem parchet din lemn, masiv sau laminat, în fiecare casă se găsesc blaturi de bucătărie care au la bază lemn.

Ce putem face este, pe de o parte, să reducem consumul de masă lemnoasă, iar pe de altă parte să ne asigurăm că depunem toate eforturile pentru combaterea fenomenului tăierilor ilegale. Pe prima direcție am realizat o investiție de peste 12 milioane de euro și procesăm lemn reciclat și deșeuri din lemn – aici vorbim despre orice rest de lemn: lădițe, paleți, mobilă veche, etc. Pe a doua direcție, urmărim trasabilitatea masei lemnoase, avem o matrice de risc și proceduri de selecție riguroase ale furnizorilor, reținem și raportăm imediat Gărzii Forestiere orice volum de lemn suplimentar celui din acte. Colaborăm cu ONG-urile care sunt deschise la dialog, dar și cu autoritățile, pentru a găsi noi și noi soluții în mod constant.

Desfășurăm cu toată corectitudinea și buna credință posibile o activitate de producție utilă pentru oameni și cu atenție față de mediu. Susținem locuri de muncă, dezvoltăm o întreagă economie pe orizontală, aducem valoare adăugată prin producția unei materii prime brute, plătim taxe și impozite locale, ne comportăm responsabil față de mediu și comunități, inclusiv prin implicarea în susținerea diferitor proiecte esențiale pentru dezvoltarea comunităților.

În ultimele două luni, fabrica din Sebeș a companiei a avut activitate în creștere sau în scădere? Respectiv, a fost cumpărat mai mult lemn între 15 martie – 15 mai 2020 decât în aceeași perioadă din 2019?

Am fost afectați în această perioadă în special de blocarea completă a producătorilor de mobilă din România. Majoritatea fabricilor de mobilă – aș spune în procent de 90% – au fost închise pentru o perioadă între 4 până la 8 săptămâni. Noi suntem parteneri pentru cele mai mari și importante branduri de mobilă din România. În conformitate cu estimările noastre, plăcile produse la Sebeș au ajuns anul trecut în casele a peste 200.000 de familii din România. Blocarea industriei mobilei a însemnat oprirea liniilor de producție de la Sebeș și a achizițiilor de lemn. Din cele 4 linii de producție de la Sebes, 2 au fost oprite în luna mai pentru 20 de zile.

Per total, deci, achiziția de lemn a scăzut.

Care este sensul sloganului “Ne respectăm angajamentele”?

Este un principiu care ne ghidează în activitatea, procedurile și parteneriatele noastre.

În anul 2019 a fost pornită o nouă capacitate de producție de formaldehidă. În procesul de autorizare a acestei noi capacități de producție, ne-am asumat că vom închide capacitatea de producție de formaldehidă care funcționa la acel moment. Am făcut acest lucru, chiar cu câteva luni înainte de termenul legal pe care ni-l

asumasem. Bannerul pe care l-ați văzut și pe care îl pot vedea toți sebeșenii este afișat chiar pe unitatea de producție pe care am închis-o. Este un exemplu concret și incontestabil al faptului că ne respectăm angajamentele pe care ni le luăm atât în fața autorităților, cât și în fața comunității locale.

Procesează Kronospan bușteni din “codrii seculari” ai Romaniei?

Kronospan nu achiziționează lemn recoltat din zone interzise exploatării.

De altfel, în industria producției de panouri de lemn avem un mare avantaj – nu folosim masă lemnoasă de calitate. Folosim multă masă lemnoasă de calitate scăzută, deșeuri și resturi de lemn. Kronospan achiziționează anual aproximativ 500.000 de tone de deșeuri și resturi de lemn.

Cum ar putea beneficia și mai mult românii de pe urma prelucrării lemnului din resursele naționale?

În primul rând neirosind lemnul, înțelegând că e o resursă care poate fi reciclată. Piese vechi de mobilă, resturi de produse din lemn pot fi transformate în panouri de lemn de cea mai bună calitate. În al doilea rând, prin implicare civică, prin susținerea unor inițiative precum Radarul Pădurilor.

Kronospan luptă cu toate forțele împotriva tăierilor ilegale de păduri. Masa lemnoasă ilegală care intră pe piață ne afectează direct, pentru că perturbă concurența loială de pe piață. Aceste lucruri se răsfrâng asupra imaginii întregii industrii. Vom continua să susținem orice inițiativă civică sau a autorităților de a combate și mai puternic acest fenomen profund dăunător pentru industria silvică românească, una de tradiție în România.

Pentru aceasta însă, este nevoie de dialog. Este nevoie ca cei care fac acuzații să fie dispuși să asculte și alte puncte de vedere. Porțile noastre au fost și rămân deschise pentru toți, inclusiv pentru cei care fac acuzații, dar vor să fie corecți și să aibă o privire de ansamblu.