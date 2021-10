Instalația de oxigen a unui spital din țară, DEFECTĂ. A fost activat planul roșu de intervenție și pacienții COVID sunt ventilați manual în ambulanțe

Salariul minim va fi MAJORAT, iar punctul de pensie, MĂRIT, începând cu anul 2022. Cu cât vor rămâne românii „în mână” și cât va crește pensia

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat luni, la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern, că s-a adoptat majorarea salariului minim.

Astfel, din 2022 „ca valoare bruta, salariul minim in plata va ajunge la 2.550 de lei pe luna in 2022”. „Este o crestere cu 10% in valoare neta”, a adăugat ministrul. Un angajat va primi în mână minim 1.524 de lei, cu peste 130 de lei mai mult decât în prezent.

„Este o majorare cu aproximatix 130 de lei net, impactul va fi asupra a 1.160.000 de oameni”, a declarat ministrul Muncii Raluca Turcan.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 2.300 lei lunar. Acest lucru înseamnă că un salariat câștiga „în mână” 1.386 de lei.

De asemenea, Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor, a anunțat, luni, 4 octombrie, într-un interviu pentru Antena 3, cu cât ar putea creșterea punctul de pensie de la 1 ianuarie 2022.

Întrebat dacă punctul de pensie ar putea ajunge în acest an la 1.875 de lei, ministrul Finanțelor a precizat că ”deocamdată nu ne putem permite”:

„E complicat. Avem o traiectorie convenită cu Comisia Europeană în legătură cu deficitul bugetar. Dacă ne facem probleme din punct de vedere al deficitului bugetar, atunci problemele o să fie și mai mari pentru că, de fapt, deficitul bugetar înseamnă că împrumuți tot mai mulți bani pentru a acoperi costul pe care îl avem cu pensiile.

Din punctul meu de vedere trebuie găsit un echilibru și vă dați seama că politic discutând îți dorești să crești pensiile cât mai mult pentru că asta înseamnă inclusiv un câștig electoral, dar este și o responsabilitate să le poți plăti.

Ne dorim ca aceea lege (n.r. Legea Pensiilor) să ajungă să fie respectată cât mai repede posibil, dar asta înseamnă și să ai banii respectivi. Deocamdată nu ne putem permite o asemenea creștere.”, a declarat Dan Vîlceanu.

Ministrul Finanțelor spune care sunt variantele luate în considerare pentru creșterea punctului de pensie și cu cât s-ar putea mări:

„Indexarea cu rata inflației și cu jumătate din salariul mediu brut pe economie. Ca procent, dacă luăm în considerare inflația din 2019, poate 6-7%, de la 1 ianuarie.”