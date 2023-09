Inspirații de toamnă în materie de streetwear: Idei interesante pentru outfit-urile urbane (P)

Pe măsură ce temperatura scade și zilele devin mai scurte – este timpul să-ți reînnoiești garderoba de toamnă și să dai un impuls ținutelor de zi cu zi. Cauți inspirație și te întrebi ce modele în stil streetwear se potrivesc cel mai bine pentru zilele reci? Vezi sugestiile noastre și creează o ținută originală!

Bluză de trening călduroasă cu un logo renumit – must have-ul unei ținute în stil streetwear pentru zilele reci

Este greu de imaginat un outfit de toamnă în stil urban fără o bluză de trening confortabilă. Modelele pentru femei și bărbați, într-o varietate de croieli, vor oferi baza perfectă pentru multe ținute adecvate vremii reci. Bluze dama de la Nike sau adidas se va potrivi excelent cu blugi lejeri sau pantaloni cargo. Elementele practice de design, cum ar fi gluga încăpătoare, materialul călduros și banda elastică din talie garantează un confort termic optim și protejează împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile. Asortează acest articol vestimentar cu sneakers tăi preferați și accesorii inedite, precum o pălărie tip bucket sau o geantă mică sport și vei avea o ținută impecabilă pentru oraș! Alegând bluze barbati și femei cu celebrul logo, poți fi sigur că până și cel mai simplu outfit va arăta extrem de original.

Treningul – outfit-ul ideal pentru toamna petrecută în oraș

Nu este suficient un hanorac? Atunci optează pentru un trening! Pantalonii jogger confortabili și un hanorac potrivit pe corp vor crea un look atemporal de toamnă. Treningurile pentru bărbați și femei sunt alegerea perfectă pentru iubitorii de confort în stil urban. Dacă vrei să atragi atenția și să conferi outfit-ului un plus de energie, alege treninguri multicolore. Modelele pastelate sau viu colorate cu siguranță vor atrage privirile celor din jur. Vezi treningurile pentru bărbați și femei de la Nike, New Balance, Champion sau ellesse și alege varianta perfectă pentru tine.

Ce sneakers să alegi pentru toamnă?

Outfit-ul pentru toamnă este gata? Atunci e timpul pentru alegerea încălțămintei! Sneakers bine finisați, cu un design original sunt un must-have incontestabil pentru orice ținută streetwear. Ce modele sunt potrivite pentru lunile reci? Pantofii sport și tenișii cu partea superioară până la gleznă sunt soluția perfectă – profilul înălțat asigură confortul termic, în timp ce partea superioară solidă protejează picioarele.

