INS: Salariul în Învățământ a crescut din nou. Cât este majorarea din februarie

Potrivit datelor publicate, luni, de Institutul Național de Statistică, salariul mediu net în Învățământ a ajuns la 3.281 de lei pe lună în februarie 2019. Suma medie “în mână” primită de un angajat în sistemul de învățământ este cu 42 de lei mai mare față de salariul mediu net din luna ianuarie 2019. Comparată cu luna februarie 2018, suma medie netă primită de un angajat în Educație a fost, în februarie 2019, cu 879 de lei mai mare.

În februarie 2018 salariul mediu net din Învățământ era de 2.402 lei pe lună. Un an mai târziu, în februarie 2019, suma a ajuns la 3.281 de lei pe lună, cu 36,5% mai mare. Creșterea din ianuarie-februarie 2019 vine pe fondul majorării salariilor nete cu 13% (+362 de lei) față de noiembrie 2018 (luna decembrie nu poate fi comparată decât cu o altă lună decembrie deoarece în această lună sunt incluse primele de Crăciun).

Față de net, brutul a avut o creștere și mai amplă, de la 4.056 în februarie 2018, la 5.569 în februarie 2019. Asta înseamnă 1.513 lei în plus la salariile brute ale angajaților din învățământ într-un singur an, procentual e o majorare de 37,3%. Reamintim că în sectorul Educației cotizația sindicală înseamnă 0,7-1% din salariul brut al fiecărui membru, iar această cotizație este virată automat la salariu, în majoritatea cazurilor. Veniturile din cotizații ale sindicatelor au crescut cu acest procent, într-un singur an.

SURSA: romaniatv.net