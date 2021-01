Informare meteo: Nopți și dimineți GEROASE, cu temperaturi de -20 de grade, în Transilvania. Cât va rămâne valabilă

ANM a emis sâmbătă o informare de ger, valabilă până miercuri dimineață, 20 ianuarie, la ora 10:00. În weekend, vremea va deveni rece, local geroasă în cursul nopților și dimineților.

În intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece, iar pe parcursul nopților și al dimineților va fi ger, la început în nord-vest, nord-est și centru, apoi și în celelalte regiuni.

Your browser does not support the video tag.

Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -10 grade și se vor încadra, în general, între -18 și -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intramontane, îndeosebi din estul Transilvaniei, sub -20 de grade.

Maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor încadra, în general, între -10 și 0 grade.

Local se va semnala ghețuș.