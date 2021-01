Informare meteo: Ninsori și intensificări ale vântului până vineri. Ger la sfârșitul săptămânii

ANM a emis miercuri o informare de ninsori și intensificări ale vântului, valabilă până vineri dimineață, 15 ianuarie. În weekend, vremea va deveni rece, local geroasă în cursul nopților și dimineților.

În intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 15 ianuarie, ora 10:00, temporar va ninge în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în zona de munte, prin acumulare, se vor înregistra cantități de 15…20 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent.

Your browser does not support the video tag.

În zona montană înaltă, cu precădere a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu rafale, în general, de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității.

La sfârșitul săptămânii, vremea va deveni rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața.