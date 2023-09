Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în Vingard: A fost solicitat aviz din partea APM Alba

Primăria comuna Șpring a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru proiectul „Înființare rețea canalizare și stație de epurare în satul Vingard, comuna Șpring”.

În localitatea Vingard din comuna Spring, exista in prezent reţea de apa spre toti locuitorii, apa fiind asigurata din gospodăria de apa existenta, respectiv din rezervorul cu volumul de 200 m3, situat la cota 445.00 si care a făcut obiectul proiectului „ Sistem microregional de alimentare cu apa a comunelor Daia Romana , Cut, Calnic , Spring , Dostat si a localităţii Rahau/2008 „.

In ce priveşte canalizarea, aceasta nu a fost executata pana in prezent, apele fiind absorbite în sol sau evacuate direct în rigolele de colectare, situaţie ce conduce la infestarea solului şi a pânzei freatice de mică adâncime din zona populata , cat si din vecinătatea acesteia , precum şi la degradarea calităţii cursurilor de apă de suprafaţă ce traversează zona în aval.

In concluzie apa preluata din panza freatica prin puţurile existente nu indeplineste condiţiile de calitate si sanatate pentru locuitorii acestei localitati (conf. Lege 458/02 privind calitatea apei potabile).

Având în vedere cele de mai sus, se propune realizarea unei reţele de canalizare in localitatea Vingard, din comuna Spring in condiţii de respectare a infrastructurii tehnico-utilitare a localităţilor.

Reţeaua de canalizare a localităţii Vingard se va realiza prin următoarea schemă generală:

Reţeaua de canalizare menajera din localitatea Vingard s-a proiectat in sistem divizor ( apele uzate menajere sunt colectate in reţeaua de canalizare , separat de apele pluviale care sunt colectate in rigole la marginea drumului judeţean DJ 106 I, DJ106K ce străbate localitatea , respectiv a drumurilor comunale modernizate din localitate ).

Apele uzate vor fi colectate in reţeaua de canalizare propusa, aceasta va fi executata din ţeava PVC-KG imbinata cu inele de cauciuc . Colectorul principal va fi amplasat ampriza drumului judeţean DJ106 I, respectiv in carosabilul drumului judeţean, pe strada Principala din localitate, asa cum se poate observa in planşa P00, respectiv pe drumul comunal din partea de Sud a localităţii , spre statia de epurare.

Colectorul principal amplasat in carosabil pe drumul judeţean DJ106 I, DJ106 K se va monta prin foraj dirijat pe distante scurte 20-30 m, astfel pentru montajul căminelor de canalizare si branşamente se va interveni punctual in corpul drumului ( se vor realiza gropi de poziţie pentru echipamentul de forare si gropi de recepţie a forajului), refacerile in aceste puncte de intervenţie se vor face după configuraţia iniţiala a drumului, acesta fiind adus in starea iniţiala.

Montajul colectorului de canalizare astfel propus este in concordanta cu aviz nr. 75/7858 din 12 aprilie 2023. Reţeaua de canalizare se va echipa cu 1 statie de pompare, cămine de linie pentru intretinere si inspecţie, de schimbare de direcţie, de rupere de panta, respectiv cămine de racord a gospodăriilor, instituţii publice si agenţi economici la reţeaua de canalizare. Conductele de canalizare vor fi din PVC-KG cu diametrul, Dn200-315mm, pe o lungime totala proiectata de 7723 ml.

Vor fi realizate 356 buc branşamente , acestea fiind racordate la reţeaua de canalizare proiectata prin conducte cu D=160mm .

Pe traseul reţelelor proiectate vom avea 2 supratraversari de torenti (canale deschise – curs de apa cu caracter sezonier), acestea facandu-se pe grinzi cu zăbrele, respectiv 2 subtraversari ale Văii Vingardului, curs de apa necadrastrat cu caracter sezonier.

Datorita configuraţiei terenului ( cu diferente de cota de aproximativ 13 m, in zona statiei de pompare SP1 ), transportul apelor uzate se va face cu ajutorul unei statii de pompare SP1 amplasata conform planului anexat P00. In echiparea statiei de pompare vor fi prevăzute instalaţiile hidraulice aferente, cat si instalaţiile de automatizare ce comanda pornirea , respectiv oprirea pompelor ( echiparea cu senzori de nivel pt apa uzata – min 3 buc ) , prin tabloul de comanda si protecţie ( acesta include protecţia la suprasarcina , rotirea comutării in funcţionare , oprire la lipsa de apa , etc).

Statia de epurare prevăzută este o statie de epurare mecano-biologica cu nămol activ, pentru 1300 locuitori. Procedeul de epurare biologic are la baza principiul de epurare cu nămol activat in suspensie cu funcţionare secvenţiala cu nivel constant.

Apa uzata menajera ajunge prin pompare in Sita mecanica rotativa. După reţinerea materiilor solide in suspensie, apa ajunge in Bazinul de omogenizare, cu rol de egalizare a debitelor. Tot din bazinul combinat pleacă si By passul staţiei de epurare.