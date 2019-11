Industria Galda – SCM Zalău 5-2 (2-1) | Gură imensă de oxigen și hattrick al golgheterului Alecu Cioară!!

Industria Galda a reușit o victorie mare în meciul disperării între ultimele două clasate din subsolul Seriei a 5-a, scor 5-2 (2-1), prima din toamnă în fața suporterilor.

În finala supraviețuirii, scorul a fost deschis de vizitatori în minutul 25 prin Dulap, după un corner, din 5 metri

Însă a ieșit la rampă golgheterul Alecu Cioară, ce și-a trecut în cont un hattrick prin care a înclinat balanța. Mai întâi, în minutul 27, acesta a transformat un penalty (pentru henț), fază la care vizitatorii au rămas în inferioritate prin eliminarea lui S. Culda (fostul unirist), iar până la pauză a mai înscris în minutul 45+1 (după o pătrundere individuală, de pe stânga, șut șub bară, din unghi). La reluare, tot Cioară (52) a majorat scorul tot din lovitură de pedeapsă (faultat Petruse), pentru ca Frențiu (85) să transforme al treilea penalty (cu o „scăriță”) de care au beneficiat găldenii. În minutul 88 a marcat și Al. Turcu, iar rezultatul final a fost stabilit de P. Muntean (90+2) – șut de la marginea careului

*Alecu Cioară: „A ieșit soarele și pe ulița noastră”

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm, aveam nevoie ca de aer de aceste puncte. Sper să fie o redresare a noastră, iar cu această victorie să fi răsărit soarele și pe ulița noastră. Mă bucur că am reușit să marchez un hattrick , este al doilea in liga a 3-a, și cu golurile mele îmi ajut echip. Sper să marchez la fiecare meci și să reușim sa ne salvăm”, a declarat Alecu Cioară, ajuns la 5 goluri stagionale.



Industria: Căt. Suciu – Fl. Schiau, Frențiu, D. Lupșan, Petruse – Baghiu (85, A. Crăciun), Ad. Hăprian (69, Al. Costea), Cunțan (46, Adam), G. Goronea, P. Muntean, Cioară (61, Circov); rezerve Lepădat, Gergely. Antrenor Paul Ciucă.

SCM Zalău: A. Pop – Kinczel, Dulap, F. Pop, V. Călin, Cubaș, S. Culda, Băican, Vitan, Duma, Neuers; rezerve Mare, Supuran, Saroși, Coți, Ardelean, Turcu. Șumlea. Antrenor Marius Pașca.