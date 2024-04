Industria Galda de Jos – CSM Unirea Alba Iulia, un nou derby „de Alba” | CSU Alba Iulia – deplasare la Ungheni, Metalurgistul Cugir, joc acasă

O nouă etapă în eșalonul terț, un nou derby „de Alba”, la Galda de Jos, între Industria și CSM Unirea Alba Iulia. Metalurgistul Cugir joacă în fața fanilor cu Viitorul Cluj, iar în play-off CSU Alba Iulia se deplasează la Ungheni.

*Metalurgistul Cugir (locul 3, 28 de puncte) – Viitorul Cluj (locul 5, 13 puncte), vineri, ora 17.00, în play-out.

O confruntare fără implicații în privința configurației ierarhiei, „roș-albaștrii” venind după două înfrângeri la rând, ultima, 0-4 la Tg. Mureș – cea mai drastică a sezonului. La amfitrioni va lipsi Dohotariu – suspendat, dar va reveni Udrea – după accidentare. Tânăra formație vizitatoare a învins runda trecut pe Industria, distanțându-se la 3 puncte de ultima poziție. În sezonul regular s-au impus gazdele 2-1 la Cluj-Napoca, respectiv 1-0 la Cugir.

*Unirea Ungheni (locul 2, 45 de puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 4, 31 de puncte), sâmbătă, ora 17.00, în play-off.

Gruparea albaiuliană s-a despărțit de antrenorul Bruno Vienescu, iar interimatul va fi asigurat de tandemul Nicolae Ghișa – Raul Unchiaș până la finele campionatului, când va fi instalat Alin Minteuan. CSU este singura echipa dintre cele 40 prezente în play-off care nu a marcat și nu a luat punct în această fază a competiției. De partea cealaltă, gazdele pun presiune pe lider (sunt la două „lungimi” în spate), după cele 6 victorii consecutive. B. Minteuan este apt, însă va absenta Tronea – indisponibil. În duelurile de până acum Unirea Ungheni are două succese (2-1 și 2-0, ultimul acum 3 săptămâni, la Sebeș) și o remiză (1-1, pe „Cetate”).

*Industria Galda de Jos (locul 6, 10 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul întâi, 41 de puncte), sâmbătă, ora 17.00, în play-out.

Duel disproporționat între conjudețene, uniriștii fiind la prima din cele 3 deplasări consecutive. Paul Ciucă se află la prima apariție în fața fanilor de la preluarea echipei, având în față un oponent care nu a pierdut în acest an și are 4 jocuri succesive adjudecate. Industria, cu un singur punct în 11 meciuri și ultimele 4 întâlniri pierdute, are șanse minime de a evita retrogradarea. În sezonul regular a fost 1-1 pe „Cetate” și 7-3 pentru „alb-negri” în decembrie, la Galda de Jos. Probleme de efectiv în ambele tabere: Lupșan – accidentat, Oniche și B. Popescu (incerți, probleme musculare), Potopea (răcit), respectiv Frăsineanu, P. Codrea, E. Codrea, D. Nistor (absenți de durată), revenindu-și în schimb M. Boldea, la vizitatori.

