Indemnizații mai mari pentru persoanele cu handicap în 2024: Ce sume va încasa această categorie de români

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat faptul că o categorie de români va beneficia de o majorare a indemnizațiilor, nu una mare, însă orice majorare pentru aceștia este importantă.

Beneficii pentru persoanele cu handicap

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre ce se va întâmpla în acest an cu indemnizația pe care o primesc, lunar, persoanele cu handicap! Potrivit acestuia, se pare că sumele primite de acești români se vor mări începând cu anul acesta.

Mai mult, toate persoanele care primesc astfel de indemnizații vor fi adăugate și într-un sistem nou, digitalizat.

„Categoric (n.red vor fi mărite). După şedinţa de Guvern, am avut o discuţie cu ministra Muncii, pentru că am avut discuţiile cu Sanitas, apoi, normal, că avem şi asistenţa socială şi am vorbit şi despre indemnizaţiile persoanelor cu handicap, şi un sistem nou, o să fie şi o digitalizare, toate persoanele introduse”, a afirmat premierul Ciolacu.

Persoanele cu handicap beneficiază de indemnizație lunară și de buget personal complementar lunar, indiferent de ce alte venituri mai au.

În România, acum, indemnizația lunară este de:

419 RON pentru adultul cu handicap grav;

317 RON pentru adultul cu handicap accentuat

Bugetul personal complementar lunar este de:

179 RON pentru adultul cu handicap grav;

132 RON pentru adultul cu handicap accentuat;

72 RON pentru adultul cu handicap mediu.

Când se majorează indemnizația de handicap

Odată ce Indicele Social de Referință va crește cu rata medie anuală a inflației, atunci se vor majora și indemnizațiile de handicap, mai exact pe 1 martie 2024.

În conformitate cu Legea nr. 225/2021 , valoarea indicatorului social de referință (ISR) se actualizează din oficiu, în fiecare an, la 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv comunicat de Institutul Național de Statistică.

Câte persoane cu handicap există în România

Potrivit autorității naționale pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, în România se află 890.702 persoane încadrate în grad de handicap, fiind luate în calcul persoanele de peste 16 ani.

Dintre aceste persoane 9.282 au handicap ușor, 90.277 au handicap mediu, 413.205 au handicap accentuat și 377.988 au handicap grav.

