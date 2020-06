Indemnizație lunară de 500 de lei pentru copiii victimelor regimului comunist. Legea doar ce a trecut de Camera Deputațiilor

Se are în vedere ca şi urmaşii celor care au fost victime dovedite ale regimului comunist să beneficieze de reparaţiile acordate prin Decretul-Lege nr.118/1990 deoarece, datorită criteriilor aberante stabilite de regimul comunist, au fost consideraţi ca având „origine nesănătoasă”, suferind multe discriminări şi limitări profesionale.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, cu 294 de voturi pentru, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Legea prevede:

„Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, strămutați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 500 lei.

Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una din situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Decretului-lege nr.118/1990 precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în una din situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), are dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizaţia de care a beneficiat părintele său.

Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care a beneficiat părintele său”

Sursa: stiripesurse.ro