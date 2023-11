INCONȘTIENȚĂ la volan: Un tânăr din Alba s-a urcat băut la volan și a fost prins de polițiști. Ce alcoolemie avea și cum a fost pedepsit

Taxele pe salariu în România, printre cele mai mari din Europa. Câţi bani ia statul, din leafă

România are cea mai mare impozitare a muncii din 16 țări europene analizate de Romanian Business Leaders, în cadrul unui studiu comparativ cu privire la impozitarea veniturilor din salarii.

Impozitarea muncii în România, cea mai mare din Europa. Pentru acest calcul, s-a luat în considerare un salariu brut de 1.000 de euro pe lună sau 5.000 de lei. Din aceşti bani, 42,8% se duce la stat sub formă de taxe și impozite, iar 57,2% merge în buzunarul cetățeanului. Din salariul brut de cinci mii de lei, 2.140 de lei merg în visteria statului și 2.860 de lei ajung la angajat sub formă de salariu net, ceea ce înseamnă 572 de euro în mână.

Pe de altă parte, un angajat bulgar cu același brut ca și cel al unui român, adică o mie de euro, rămâne cu 653 de euro în buzunar, iar un cetățean din Olanda are un salariu net de 746 de euro. Studiul concluzionează că taxarea muncii la noi în țară este una dintre cele mai mari, plasându-ne pe locul 16 sub Ungaria și chiar sub Slovenia sau Serbia.

Analiza comparativă a fost realizată de Romanian Business Leaders prin contribuția membrilor experți din cadrul grupului de lucru de fiscalitate care au analizat legislația fiscală aplicabilă veniturilor din salarii din 16 țări din Europa. Studiul a fost făcut în perioada mai – august 2023, iar țările luate în analiză au fost Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania şi Ungaria.

Sursa: dailybusiness.ro