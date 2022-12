Incompetența RER- VEST continuă! Un cetățean al orașului Alba Iulia este taxat pentru pubela pe care nu a primit-o de 2 luni

Un cetățean din Alba Iulia a postat într-un grup de pe rețeaua de socializare Facebook experiența sa cu angajații firmei de salubritate RER-VEST. Cetățeanul a reprodus o conversație telefonică pe care a avut-o cu angatații firmei.

”-Alo, RerVest?

– Da.

– De aproape două luni vă plătesc pentru gunoi dar nu am primit pubela încă.

– Ni s-a epuizat stocul de pubele.

– Bine, dar în timpul ăsta ați luat banii, vi se pare normal?

– Sigur, conform contractului trebuie să ne plătiți.”

Părerile au început să curgă în secțiunea de comentarii, autorul postării nefiind singurul care a fost pus în această situație: ”Exact la fel am pățit, plus că după ce am primit pubela, nu au ridicat gunoiul o lună de zile, am sunat la ei în fiecare zi, același răspuns (”Anunțăm mai departe băieții de la ridicare gunoi”), dar culmea, factura nu au uitat să o emită” a răspuns o albaiuliancă.

Alți internauți au venit cu soluții pentru problema cetățeanului: ”Le-aș comunica la prima somație în scris, de ce nu am plătit: „la fel cum vi s-a epuizat stocul de pubele, mie mi s-a epuizat stocul de bani pentru „servicii imaginare“”, ”Eu le-aș arunca gunoiul fix în fața ușii sediului.”