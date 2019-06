Începe sezonul căpușelor: Ce trebuie să știi despre boala Lyme și cum te ferești de ea. Alba, printre județele cu incidență mai mare a bolii

Temperaturile tot mai ridicate ne determină să ne petrecem timpul liber la iarbă verde, picnic sau să ne plimbăm în natură. Înainte de a face acest lucru trebuie să fim atenţi la câteva sfaturi pentru a ne feri de căpuşe. Bacteria transmisă omului prin înţepătura de căpuşă poate produce boala Lyme, cunoscută şi sub numele de „boala cu 1.000 de feţe”.

Bacteria transmisă de căpuşele bolnave intră în sânge şi afectează articulaţiile, muşchii, inima şi sistemul nervos, iar în unele cazuri duc la paralizie. Specialiştii spun că nu toate căpuşele sunt purtătoare ale microorganismelor Borelia.

Pentru prevenirea înţepăturii de căpuşe se recomandă purtarea hainelor deschise la culoare, pe care să se vadă uşor capuşele, bluze cu mâneci lungi, strânse pe încheietura mâinii, pantaloni lungi şi strânşi pe gleznă, iar pantofii să acopere zona gleznei în totalitate. De asemenea, când ne deplasăm în păduri este recomandat să mergem pe cărări, şi nu pe spaţiile înfrunzite sau pe cele cu iarbă.

Ca metodă de prevenire, pot fi aplicate pe pielea expusă substanţe care să îndepărteze căpuşele, dar în acest caz trebuie să ţineţi cont de faptul că acestea oferă protecţie doar câteva ore.

Îndepărtarea precoce a căpuşelor fixate este foarte importantă în reducerea riscului de îmbolnăvire cu boli transmise de căpuşe. Acest procedeu trebuie efectuat doar de către medic, cu o pensă specială de îndepărtat căpuşe.

Boala Lyme, cunoscuta si sub numele de borelioza, este cauzata de bacteria Borrelia burgdorferi si este transmisa prin intepatura capuselor infectate.

Lunile mai-iulie sunt varful de sezon, cand sunt inregistrate cele mai multe cazuri de intepaturi de capusa, anunta specialistii de la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite ale Americii (CDC – Center for Disease Control). Riscul este crescut in zonele impadurite si pe pajistile din preajma padurilor. Capusele mai pot fi sunt aduse in casa sau gradina de caini sau pisici, care sunt expusi cand alearga prin iarba. Totusi, acestia nu vor transmite bacteria stapanilor lor.

In Romania sunt recunoscute anumite zone cu o incidenta mai mare a bolii Lyme, in special judetele Arges, Sibiu, Alba, Salaj, Satu Mare si Maramures (conform studiului din 2017*).

Cum se produce transmiterea bacteriilor de la capusa infectata la om

Expertii de la CDC sustin ca, in majoritatea cazurilor, capusa trebuie sa fie atasata de o persoana sau de un animal mai mult de 24 de ore pentru a transmite bacteria. Desi orice parte a corpului poate fi afectata, zonele preferate de capuse sunt cele mai greu vizibile: spatele urechilor, ceafa, parul, axilele, abdomenul, zona inghinala, partea posterioara a genunchilor – in special, zonele calde si umede. Muscatura de capusa nu doare, de aceea, prezenta ei nu este simtita, daca nu este cautata in mod special.

Capusele se hranesc cu sangele organismului parazitat. Dupa ce capusa se ataseaza de piele, isi introduce tubul prin care se hraneste – un tub subtire, lung – in pielea ta. In timp ce se hraneste, bacteriile din sangele capusei infectate ajung in sangele tau provocand infectia.

Initial, capusele sunt de marimea unei seminte de piper (mai putin de 2 mm, deci nu sunt foarte vizibile), insa, pe masura ce se hranesc cu sange, corpul lor creste in dimensiuni, ajungand aproximativ de marimea unei seminte de susan.

Capusa poate ramane pe corpul tau de la cateva zile la cateva saptamani, fara sa o simti, intrucat insecta elibereaza o substanta anticoagulanta si antiinflamatoare care reduce durerea.

Daca reusesti s-o indepartezi in primele 24 de ore de la muscatura, sansele de a face boala Lyme se reduc considerabil.

Masuri pentru a preveni infectarea

Controleaza-ti de fiecare data pielea daca ai stat afara in iarba, chiar si in gradina casei tale

Toata familia trebuie “controlata” dupa iesirea la padure sau in parc sau daca ati stat in curtea casei, si voi, si copiii

Scutura bine hainele sau si mai bine, daca ai la dispozitie, pune-le in masina de uscat rufe la temperatura inalta pentru 10 minute

Intra la dus in maximum 2 ore, pentru a indeparta capusele inainte sa te muste

Inspecteaza cu atentie pielea, cu atat mai mult in zonele predilecte

Daca ai identificat capusa, este important s-o indepartezi cat mai repede

Indepartarea cat mai precoce (in maxim 24 de ore) a capusei poate preveni infectarea. Daca descoperi capusa, foarte probabil ca este atasata ferm de pielea ta.

Pentru indepartarea ei ai nevoie de o penseta. Apuca ferm capusa cu ajutorul pensetei, cat mai aproape de piele. Nu apuca de corp, ci trage cu o miscare constanta de capul capusei pentru a o scoate. Daca apesi pe corpul insectei, exista riscul ca, prin stransoare, insecta sa lase mai multe bacterii in sangele tau. Nu te alarma daca in piele mai raman parti din gura capusei. Apoi, tamponeaza zona cu alcool sau spala cu apa si sapun, pentru a o dezinfecta.

Nu folosi “metode populare” precum aplicarea unor substante de tipul acetona, vaselina, alcool sanitar, gheata etc. Nu este recomandat nici sa apelezi la caldura sau la flacara pentru a indeparta capusa. Niciuna dintre aceste metode nu este sigura!

Foloseste produse repelente

Intotdeauna urmeaza instructiunile de pe produs. Inainte de iesirea in parc sau de a pleca in drumetie, aplica pe piele un produs repelent pentru a tine la distanta capusele. Nu trebuie aplicat pe zonele de piele unde exista leziuni, nici pe maini, in zona ochilor sau a gurii. Produsele repelente au efect cateva ore (in functie de concentratia de substante), insa nu omoara capusele, ci le tin la distanta – aceste produse sunt disponibile sub forma de spray, lotiuni, unguente. Pot fi folosite si pe imbracaminte, incaltaminte, sosete sau alte obiecte (cort, sac de dormit etc.).

Alte masuri utile

Poarta haine deschise la culoare – te vor ajuta sa identifici mai usor capusele

Poarta tricouri cu maneci lungi, pantaloni lungi si sosete

Nu umbla descult prin iarba

Poarta incaltari inchise, nu sandale

Acopera capul cu o sapca sau palarie

Cand te plimbi pe jos sau sau mergi pe bicicleta, alege potecile, nu zonele cu iarba inalta sau tufisurile

Deparaziteaza-ti lunar cainele de companie cu ajutorul deparazitantelor tip pipeta “spot on” sau al zgarzilor speciale. Cainii sunt predispusi la intepatura de capusa, precum si la bolile transmise. Foloseste, mai ales pe perioada verii, un sampon cu actiune deparazitanta pentru patrupedul tau. Cainele poate aduce capuse in casa, iar aceste masuri de preventie sunt utile atat pentru el, cat si pentru intreaga familie.

Cum se manifesta boala Lyme

Boala Lyme mai este supranumita si „boala cu 1000 de fete” din pricina faptului ca, afectand intregul organism, simptomele ei mimeaza pe cele ale altor boli. La 3-30 de zile dupa muscatura de capusa, pot sa apara:

Un rash caracteristic denumit “eritem migrator” concentric in jurul muscaturii. Apare la 3-14 zile de la muscatura si creste progresiv. Roseata se clarifica in centru pe masura ce se extinde si in jurul intepaturii se formeaza un inel rosu.

Senzatie de slabiciune, oboseala

Mialgii

Durere articulara

Durere de cap

Febra usoara, frisoane

Netratata, infectia poate disemina si afecta articulatiile, inima si sistemul nervos. Tratamentul este cu antibiotic si va trebui urmat cateva saptamani.

Mergi imediat la medicul infectionist daca suspectezi ca ai fost muscat de o capusa

In functie de simptomele tale, medicul va solicita efectuarea unor analize de sange. Cele mai folosite teste in diagnosticul bolii Lyme sunt anticorpii specifici anti – Borrelia Burgdorferi IgG si Ig M. Este nevoie de cateva saptamani – frecvent, 3 saptamani – dupa producerea infectarii pentru ca organismul sa produca suficienti anticorpi care sa poata fi detectati. In boala Lyme, diagnosticul de laborator trebuie folosit pentru a sprijini diagnosticul clinic, care se bazeaza pe examenul fizic si anamneza.

Știai ca?

In lume exista peste 900 de specii de capuse. Dintre acestea, 10% au capacitatea de a transmite boli.

Capusele se adapostesc in iarba, tufisuri si nu sar si nici nu zboara din copac, asa cum se crede.

Capusele fac parte din clasa arahnidelor, fiind inrudite cu paianjenii.

Ele se ataseaza de corpul gazdei si se hranesc cu sange, de aceea se numesc organisme hematofage.

Nu toate capusele sunt purtatoare de boli, deci nu orice muscatura de capusa inseamna infectarea.

Nu exista dovezi ca boala Lyme se transmite de la persoana la persoana prin atingere, sarut, act sexual.

In prezent, nu exista vaccin pentru boala Lyme.

Sursa: reginamaria.ro