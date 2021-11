Încă un INCENDIU la un spital din România: A fost activat planul roșu de intervenție la Spitalul de Psihiatrie din Gătaia

O persoană cu inimă mare din județul nostru dorește să aducă zâmbetul pe fața a aproape 50 de suflețele, care provin din familii dezavantajate, cu ocazia sărbătorilor. Ajutată de diverși doritori, ea plănuiește să cumpere alimente sau produse de curățenie pentru aceștia și pentru familiile lor.

„Pentru această campanie, am rugat toți copiii de care mă ocup din Alba, să-și scrie scrisoarea pentru Moș Crăciun. Am un număr de 46 de copii din 20 de familii. O să le postez pe rând scrisorile și mi-aș dori să le asigur cele necesare pentru masă de Crăciun tuturor familiilor. Am să vă las o listă cu ce o să strâng pentru ei, pe lângă cadourile copiilor.

AM NEVOIE PENTRU PERIOADA 15-20 DECEMBRIE DE URMĂTOARELE:

-40 de cozonaci

-40 de cofrage de ouă

-40 de pui

-40 kg de făină

-40 kg zahăr

-40 l ulei

-80 pachete de unt

-30 l lapte

-20 kg brânză

-40 kg mezeluri

-20 l vin sau țuică

-40 sticle de suc Granini, Cola sau Fanta

-40 sticle apă plata sau minerală

-20 kg cafe

-46 pungi cu dulciuri pentru copii

-20 de brazi și ornamente de brad

-20 de pâini

-40 platouri de prăjituri

-40 kg fructe

-40 kg roșii, castraveți, ceapă, morcovi, cartofi, usturoi

-20 borcane murături

-20 pachete cu produse de curățenie

DETALII LA 0753467330

În situația în care am uitat ceva, va rog să mă ajutați voi. Mă înclin în față celor cu suflet.”, au fost cuvintele persoanei care se ocupă cu această acțiune.