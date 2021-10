În weekend începe Divizia A1 | Volei Alba Blaj – CSM Lugoj, vineri, 8 octombrie, ora 17.00, în Sala “Timotei Cipariu”

Albaiulianul Florin Popa (48 de ani, foto, dreapta) a făcut parte din componența naționalei României, care recent a devenit campioană mondială la table/backgammon (varianta internațională a jocului de table).

În Germania, la Trier, această competiție importantă s-a jucat în Viehmarktthermen, superbele băi romane ale orașului istoric, considerat cel mai vechi din Germania. “Tricolorii” au avut un parcurs excelent, obținând 8 victorii și două înfrângeri (1-4 cu Franța și 2-3 cu Norvegia), ultimele două succese fiind în finala de trei echipe disputată contra puternicelor reprezentative ale Marii Britanii (argint) și Franței (bronz). Aceasta a fost a patra ediție a mondialului organizat de federația mondială WBGF, precedentele fediții au fost câstigate de Germania de două ori consecutiv și Danemarca, adevărate superputeri in acest sport.

Echipa “tricoloră” a fost compusă din Mihai Neagu, Florin Popa (foto, primul din dreapta), Stelian Iancu, Radu Ciortan, Sergiu Maliș (căpitan), Daniel Tudose și Nicolae Tunsoiu. Toate cele 8 victorii ce au adus României acest prețios titlu mondial au fost realizate cu scorul de 3-2 (cu Italia, SUA, Marea Britanie, Suedia, Belgia, Turcia). Florin Popa, originar din Cetatea Marii Uniri, a jucat la masa 2 pentru România și a cucerit 4 puncte din 8. Este un rezultat excelent ce conformă faptul că backgammon-ul românesc e în evidentă ascensiune pe plan mondial, întrucât în panoplie se mai regăsește o distincție de bronz obținută în ediția 2019-2020 a Campionatului Mondial online (cu albaiulianul concurând pentru reprezentativa tricoloră).

Stabilit din 1992 în Italia, Florin Popa a practicat în trecut “sportul minții”, fiind campion județean la șah și component al lotului național de juniori, iar la începutul anului trecut a făcut parte din echipa României la Campionatele Mondiale din Franța, unde reprezentativa noastră s-a bătut pentru un loc în sferturile de finală. Trei dintre membrii echipei naționale de ”Backgammon” locuiesc în Italia: Daniel Tudose, Stelian Iancu și Florin Popa. ”Când m-am mutat în Italia cu familia aveam 19 ani. Am început facultatea de inginerie informatica la Padova după care am lucrat ca analist programator 7 ani la Milano iar apoi am schimbat sectorul cu cel al pariurilor sportive. În 2006. când am descoperit că backgammonul e un joc aproape la fel de serios dar cumva mai puțin obositor decât șahul am renunțat treptat la turneele de șah care erau și prea lungi. Am câștigat 4 turnee de backgammon în circuitul italian, trei chiar în anul de debut în categoria principală, de două ori am terminat campionatul național pe locurile 3-4 după playoff iar cu echipa națională a Italiei am obținut un loc 4 și o medalie de bronz în două participări la Campionatul European. În 2019 am decis să joc pentru România. Sunt și membru în consiliul director al federației mondiale din 2018 (inițial Italia și apoi Romania)”, a spus albaiulianul.