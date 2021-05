„În toamna acestui an se va circula pe autostrada Sebeș Turda”, afirmă Christos Panagiotopoulos, noul președinte al grupului grec Aktor!

Christos Panagiotopoulos, noul Președinte al grupului grec Aktor: „În toamna acestui an se va circula pe autostrada Sebeș Turda”

Noul Președinte al grupului grec Aktor, dl ing Christos Panagiotopoulos a sosit în România după ce a primit reconfirmarea în poziția de Președinte al companiei Aktor, din partea investitorului care controlează grupul Ellaktor, Fondul Reggeborgh – Olanda.

Ținând cont de expertiza acestuia în domeniu, precum și de cunoașterea îndeaproape a situațiilor în care regăsim țara noastră din punct de vedere al infrastructurii, publicația Lumea Infrastructurii a realizat un interviu cu președintele Aktor Christos Panagiotopoulos. Un interviu în care președintele Aktor și-a expus viziunea despre piața infrastructurii din România, situația contractelor pe care Aktor le are în România și, bineînțeles, despre viitor.

Așa am putut afla faptul că România este principala piață pentru Aktor, după Grecia, din punct de vedere al dezvoltării proiectelor de infrastructură, că în toamna acestui an se va putea circula pe lotul 2 din autostrada Sebeș Turda, angajament pe care președintele Aktor Panagiotopoulos l-a făcut în fața membrilor Guvernului român, că grupul Aktor are în derulare trei contracte pentru lucrări de cale ferata în țara noastră, dar și că în curând se va dezvolta pe partea imobiliară, prin firma REDS, membră a grupului ELLAKTOR.

Domnule Președinte, cum găsiți România și ce impresie aveți despre infrastructura din țara noastră?

În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a îmi lua acest interviu. România este o țară superbă, cu foarte multe locuri minunate, aveți munte, aveți mare, aveți multă industrie și infrastructura din țara dumneavoastră este într-o continuă dezvoltare. Beneficiați de foarte multe fonduri europene, aveți un master plan foarte complex, acum văd că sunt foarte multe șantiere în desfășurare. iar Ministerul Transporturilor prin CNAIR, CFR, Metrorex, lansează licitații noi de valori importante. Așadar vreau să subliniez că România ca și piață a infrastructurii, după Grecia, este principala piață pentru Aktor, pe care dorim să o susținem în mod real și să o dezvoltăm. Am decis la nivel de Grup, să ne retragem din anumite țări și să ne focusăm pe piețele cu adevărat importante, cum este România.

Așadar proiectele Aktor în România vor beneficia de o susținere financiară și tehnică mai bună decât până acum? Știți că sunt câteva contracte, cum ar fi autostrada Sebeș Turda Lot2, într-un stadiu nu tocmai mulțumitor.

Ce doresc să vă spun în primul rând și să vă asigur, este că în aceste două zile în București, am avut întâlniri cu Oficialitățile Guvernamentale responsabile de infrastructură, cu factorii de decizie și i-am asigurat cu toată seriozitatea și responsabilitatea pe care o am ca Președinte Aktor, că voi susține și voi debloca tot ceea ce în trecut nu a funcționat și mă voi ocupa personal să urmăresc evoluția tuturor șantierelor. Am promis acest lucru celor mai importanți membri ai Guvernului României și mă voi ține de cuvânt. La ultima Adunare Generala a acționarilor din luna Aprilie s-a hotărât mărirea capitalului cu 120 milioane de euro, iar o parte din această sumă se va îndrepta către România tocmai a pentru a putea susține ceea ce ne dorim, și anume performanța și livrarea de proiecte, nu doar vorbe.

Știu că prioritatea Aktor este Sebeș Turda Lotul 2, știu foarte multe detalii despre acest proiect și vă pot asigura că în toamna acestui an se va circula pe această autostradă în totalitate și doresc să îmi cer scuze în numele Aktor tuturor românilor care stau în trafic mai ales în zona Teiuș și le promit că în câteva luni se va circula pe această autostradă!

Un alt proiect de mare importanță pe care îl aveți este Centura București A0 lotul 3 sud, și aici sunteți puțin întârziați, ce ne puteți spune despre acest contract?

Așa este, însă cred că deja am depășit toate dificultățile și în luna iunie vom primi Autorizația de Construire, după care mă voi ocupa ca mobilizarea Aktor să arate seriozitatea și forța cu care abordăm acest proiect.

Atât în Grecia, cât și în străinătate, țări precum Qatar, Aktor este considerată o companie cu mare experiență în realizarea de tuneluri. În România aveți câteva contracte importante de linie ferată, inclusiv tuneluri, care este stadiul lor?

Așa este, Aktor are în derulare trei contracte pentru lucrări de cale ferată, la două dintre ele este lider, și încă un contract pe care l-am finalizat, Micăsasa Coșlariu.

Cele trei contracte în derulare sunt Gurasada Ilteu, cu un progres de 40% și Brașov Sighișoara Lotul 1 și 3, început în 2020 și Lotul 2, pe care l-am început în 2021, iar aici într-adevăr vă confirm, este un proiect cu 4 tuneluri, care se vor realiza în paralel cu 4 TBM-uri, lucru foarte rar atât în Europa, cât și în lume.

Ce strategie aveți pe viitor în România?

Așa cum am spus și la început, România este de importanță strategică; am participat la toate licitațiile, vom participa în continuare, știm că Guvernul României a avut un mare succes cu programul PNRR și din cele 30 miliarde euro, 8,5 miliarde vor fi doar pentru infrastructură. Ne dorim ca Aktor să si își recapete numele și imaginea pe care trebuie să le aibă cu adevărat! În plus, ca o noutate probabil, vă anunț că prin firma REDS, membră a grupului ELLAKTOR, vom reîncepe activitatea de dezvoltare imobiliară. REDS deține câteva proprietăți importante în București, achiziționate acum 10/11 ani și am hotărât că anul acesta vom începe aceste dezvoltări imobiliare, rezidențial și birouri.

Vă spun acestea strict pentru a întări faptul că tratăm România cu maximă importanță și vreau să vă promit că pe lângă tot ceea ce facem, pe lângă locurile noi de muncă pe care le creăm începând cu anul acesta în noile proiecte, peste 500 de locuri de muncă, vom finaliza Sebeș Turda și anul acesta se va circula pe această autostradă!