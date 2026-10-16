În Supercupa României, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, cu trofeul pe masă | Sâmbătă, 17 octombrie 2026, la Tulcea, în „Danubius Arena”, cuplaj de volei și spectacol, transmis de TVR Sport

La Tulcea, în „Danubius Arena” (sală inaugurată recent, la finele lunii iulie, cu o capacitate de 4670 de locuri), este prevăzut, sâmbătă, 17 octombrie 2026, un cuplaj voleibalistic de clasă, Supercupa României, la feminin, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj (ora 16.30), și masculin, Dinamo București – SCM Zalău (ora 19.30), ambele transmise pe TVR Sport.

Sunt dispute în deschiderea sezonului competițional, chiar dacă la feminin s-a derulat runda inaugurală, confruntări între cele mai importante forțe ale voleiului autohton, ce vizează primele trofee.

Rivalitatea din ultimii ani dintre elevele lui Giovanni Caprara și echipa din „Mica Romă” se perpetuează la cote înalte și în noul sezon, chiar cu distribuții substanțial modificate. Stagiunea anterioară formația din Ilfov a luat prim-planul în disputele directe derulate pe mai multe fronturi (Supercupa României, Divizia A1 cu sezonul regular și finală, semifinalele Cupei României, sferturile Cupei CEV) și setea de revanșă stă în dreptul ardelencelor.

„Comparativ cu sezonul trecut, cred că avem un atu important: experiența. Acest lucru va conta în momentele importante, în acele situații în care presiunea este mare și avem meciuri decisive. Anul trecut nu am reușit să câștigăm Supercupa, așa că suntem bucuroși că avem o nouă șansă, din nou împotriva celor de la Voluntari, de a încerca să cucerim primul trofeu al sezonului. CSO Voluntari este o echipă foarte bună, care, din nou, se va lupta pentru trofee în România. Suntem foarte entuziasmați și abia așteptăm să jucăm acest meci”, a spus antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez, pentru pagina oficială a clubului.

Volei Alba Blaj dispută a cincea partidă de acest gen, având până în prezent două trofee (2023, 3-1 cu CSM Lugoj, la inaugurarea „Alba Blaj” Arena; 2021, cu CSM Târgoviște, la Brașov), pierzând alte două (2016, 2-3 cu CSM Târgoviște, la Timișoara). Dureros a fost eșecul de anul trecut (11 octombrie 2025), 1-3 în fața fanilor, când CSO Voluntari a cucerit a doua oară consecutiv Supercupa României.

*La Constanța, repetiție facilă

Miercuri, 14 octombrie 2026, la Constanța, Volei Alba Blaj a avut o misiune lejeră în runda inaugurală a Diviziei A1, un simplu antrenament cu publicul, victorie cu 3-0 (25-17, 25-17, 25-21). Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez a mizat pe aceeași formulă, fără a face înlocuri, pe întreaga durată a disputei care a durat 76 de minute, cele mai multe puncte fiind realizate de extremele nou-venite Elina Rodriguez – 18 și Sabine Haewegene – 15. Volei Alba Blaj a transferat 11 jucătoare, din campionatul trecut rămânând piesele grele Piani, Vereș, Trcol și Grama. La debutul oficial absentează Oprya (în așteptarea rezolvării formalităților cu viza) și Malachias (accidentată), fiind înregimentată în ultimul moment coordonatoarea Kristna Besman (Azerbaidjan).

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