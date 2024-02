În primul tur eliminatoriu interjudețean, Alba – Sibiu, la Under 19 și Covasna – Alba, la Under 17. În primul tur eliminatoriu interjudețean în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal, vor fi, în 26 mai, duelurile Alba – Sibiu, la Under 19 și Covasna – Alba, la Under 17.

La Under 17, în Covasna nu se organizează campionat la categoria respectivă, iar Alba se poate considera calificată în etapa a doua.

De asemenea, pe lângă barajele de promovare în Liga 3, s-au stabilit disputele din etapele interjudețene Under 17 și Under 19, primul tur eliminatoriu (26 mai). Etapa Interjudețeană prevede trei tururi eliminatorii, într-o singură manșă, programate pe 26 mai, 2 iunie, 9 iunie 2024.

La Under 19, campioana din Alba va întâlni reprezentanta județului Sibiu, pe teren propriu, duminică 26 mai (celelalte jocuri sunt Covasna – Brașov și Mureș – Harghita). În Sibiu, Sparta Mediaș are maximum de puncte după 10 etape și 14 puncte avans față AFC Tălmaciu. În Alba urmează Under 19 Elite, cu 6 participante, CIL Blaj, Fortuna Lunca Mureșului, Viitorul Sântimbru, Metalurgistul Cugir, CS Universitar Alba Iulia și Adu Academy Șona.

La Under 17, campioana din Alba va avea ca adversar formația similară din Covasna, în deplasare (se mai dispută Brașov – Mureș, Sibiu – Harghita), asta, pe hârtie, întrucât în județul respectiv nu există competiție. În Alba, la Under 17, pe primele 3 locuri sunt CSȘ Blaj – 26 de puncte, LPS Sebeș – 23 și Viitorul Sântimbru – 20 de puncte.

În campionatul trecut, în Alba învingătoare au fost GT Sport Alba Iulia (Under 19) și Fortuna Lunca Mureșului (Under 17). Albaiulienii au trecut de CSO Copșa Mică (3-1 în deplasare), dar au fost eliminați, după 2-3 cu CS Deva în turul secund, iar Fortuna a pierdut primul joc (0-2 la ACS Tg. Mureș).

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI