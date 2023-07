În primul amical al verii, Metalurgistul Cugir victorie netă cu FC Lopadea Nouă | Brazilianul Da Silva, hat-trick, la debut

Al 4-lea episod al selecției fotbalistice organizate de CS Municipal Unirea Alba Iulia a avut în această dimineață, la Oarda de Jos, grupa de vârstă Under 14 (anul 2010), al cărui antrenor este Bogdan Prodea, ajutat de Cristian Gliga.

La partida de selecție a asistat și reputatul Cornel Țălnar, tatăl lui George, șeful Academiei de Fotbal CSM Unirea Alba Iulia, iar la final a ajuns la arenă și Stelian Gherman, „principalul” formației din Liga 3.

Într-0 primă fază, CSM Unirea Alba Iulia alcătuiește grupe de elită cu maximum 18 jucători, dar asemenea acțiuni vor fi reluate și la toamnă.

Au fost 28 de micuți fotbaliști care au vrut să arata că merită să îmbrace tricoul „alb-negru”, copii de la GT Sport, Optimum Alba Iulia, sau Juniorul Aiud. Puțin supărat, un băiat care a greșit categoria de vârstă, fiind mai mare cu un an decât cei implicați, a intrat totuși în actul secund după ce a primit ghete, selecția în cazul său fiind programată după-amiaza

Între aceștia, portarul Horațiu Niciu, cal care a fost desemnat cel mai bun goalkeeper al turneului final al Cupei Satelor, fără a primi gol în 16 meciuri. Pasiunea pentru „sportul rege” a reușit să învingă căldura, iar micuții jucători au încercat să-i impresioneze pe antrenorii aflați pe margine.

„Fotbalul se întoarce acasă” reprezintă mottoul sub care se desfășoară activitatea fotbalistică juvenilă la CSM Unirea Alba Iulia, club care și-a dat „restart” în această vară. Astfel, vineri, 14 iulie au fost grupele Under 11 (ora 9.00), Under 12 (ora 15.00) și Under 13 (ora 19.00); sâmbătă vor fi acțiuni la Under 14 (ora 9.00) și Under 15 (ora 16.00), iar duminică, 16 iulie se vor întâlni cei de la grupele Under 17 (ora 9.00) și Under 19 (ora 16.00).