Evenimentele lunii iunie în județul Alba: Alba Fest, Festivalul Cetăţilor Dacice, Cetatea Copiilor, Sărbătoarea Muzicii și Ziua Rozelor

Luna Iunie, chiar dacă este luna copilăriei, aduce în judeţul Alba o serie de activităţi nu numai pentru copii și tineri, dar pentru persoane de toate vârstele. Alba Fest, Festivalul Cetăţilor Dacice, Cetatea Copiilor și Sărbătoarea Muzicii sunt doar câteva dintre evenimentele pregătite de administrația locală.

Anul Centenar aduce Alba Iulia din nou în centrul atenţiei. Primăria a pregătit și anul acesta evenimente speciale, alături de cele deja cunoscute în Cetatea Marii Uniri. De asemenea, Consiliul Judeţean Alba, prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba organizează o serie de evenimente.

1-3 iunie: Cetatea copiilor

Festivalul Cetatea Copiilor este un eveniment unic în România. Anul acesta este un nou prilej de bucurie pentru cei mici, dar şi pentru cei care încă nu au uitat ce înseamnă joaca, prinde contur în fiecare an în Cetatea Alba Iulia. Festivalul Cetatea Copiilor este un eveniment unic în România. Organizatorii au dorit de fiecare dată să atragă atenţia asupra unei teme fundamentale: joaca în aer liber – o necesitate pentru toţi copiii. Într-un spaţiu generos vor fi amplasate corturi, miniterenuri de sport, piste, parcuri gonflabile şi alte echipamente adecvate jocului, spectacolului şi competiţiei.

1 iunie: Ziua Internaţională a Copilului – Centrul Cultural “Lucian Blaga”, piaţa oraşului Sebeş

1-3 iunie: Utopia urbană

Un proiect de revitalizare urbană, bazat pe reproducerea unor desene realizate de copiii din Alba Iulia, la scara mare, trecute apoi prin filtrul stilistic al unor artiști care le vor comprima în regim de street-art. Micii artiști vor transforma un pasaj din Alba Iulia într-un loc original, plastic, participativîn cadrul unui atelierul practic de reimaginare a orașului. Ne vom baza pe imaginația copiilor care se dovedește a fi motorul multor dorințe, atitudini și nevoi nearticulate în universul lor încă naiv, dar adresate vizual foarte direct. Tema proiectului va fi: Alba Iulia și România peste 100 de ani.

2 iunie: Blaj aLive, pe Câmpia Libertății

Vama (Ro), ALMA (Fin), The Mono Jacks (Ro), Satellites (Ro) și Melting Dice (Ro) se numără printre artiștii confirmați la Blaj aLive 2018. Aflat la cea de-a șasea ediție, festivalul va avea loc pe 2 iunie 2018, pe Câmpia Libertății.

La Marea Adunare de la Blaj aLive de pe Câmpia Libertății, fanii vor putea dansa în natură pe melodiile unora dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. Cel mai accesibil festival multicultural de la noi va găzdui scena Freedom Stage, spații de lounge și relaxare, food court, parc de distracții și alte activități în aer liber, transmit organizatorii.

1 zi de festival cât 2

Pentru a susține autoritățile locale în eforturile de reabilitare a Câmpiei Libertății, la fel ca la ediția anterioară, festivalul va fi nevoit să comaseze energia celor două zile tradiționale de concerte și de petreceri într-una singură, fără a mai putea include zona de camping.

3 iunie: Bubble Parade Alba Iulia 2018

Vino îmbrăcat în culorile românești: roșu, galben sau albastru, sau pune-ți ia pe tine, fă-ți rezerva de baloane de săpun și oferă-ți un 3 iunie memorabil!

Loc de întâlnire este parcarea de lângă Spitalul Județean Alba – ora 18:00, iar traseul este următorul: parcarea de lângă Spitalul Județean Alba – Bulevardul Transilvaniei – Parcul Unirii – Piața Cetății.

La 100 de ani de la Marea Unire, Alba Iulia arată întregii lumi ca ”Uniți, suntem mai fericiți!”. Bucuria împărtășită este întotdeauna mai intensă, de aceea vă așteptăm pe toți cu mic, cu mare să suflați mii de baloane de fericire.

Bubble parade este o mișcare internațională care promovează fericirea și bucuria ca și atitudine zi de zi, nu ca și destinație, unind oamenii într-o paradă veselă a baloanelor de săpun.

Bubble Parade este un eveniment gratuit – tot ce trebuie să faci este să răspunzi la event page-ul Bubble Parade Alba Iulia 2018, să iți inviți prietenii și să aduci multă bună dispoziție și baloane de săpun la parada din 3 iunie.

4 iunie: Flautul fermecat

Flautul Fermecat este o poveste despre vraja muzicii, o călătorie prin stiluri şi genuri diferite, o paradă a instrumentelor şi un discurs muzical care nu a lăsat până acum rece niciun meloman, cei doi muzicieni fiind răsplătiţi cu minute întregi de aplauze în fiecare oraş în care au poposit.

De aceea turneul Flautul Fermecat, un proiect Radio România, cu flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail își propune să fie un moment reper de emoție artistică, o odă dedicată compozitorilor care au sensibilizat umanitatea.

8-10 iunie: Alba FEST program



Dacă nu ți-ai făcut încă planuri pentru începutul verii, Alba Iulia este destinația perfectă pentru câteva zile de distracție garantată. Cel mai așteptat eveniment al anului la Alba Iulia face istorie într-o nouă ediție. Artiștii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile și în toate topurile, cei mai văzuți și apreciați la toate emisiunile TV din România, vin din nou în Transilvania, la Alba Fest – The very Best of The Best.

Alba Fest, singurul eveniment în care orașul are mai puțini locuitori decât spectatori: 50 000 de oameni, în trei zile de show total.

Cei care vor alege să petreacă în perioada 8-10 iunie în ”Cealaltă Capitală” vor avea parte de zile memorabile cu super concertele pregătite la ceas de seară.Vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina B.U.G. Mafia, INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziții, Atonia, Alina Eremia, 3SE, Vanotek, Sore, Alex Velea, Jo, Whats’Up, Fly Project, Nicoleta Nucă, Guess Who, Freestay, Irina Rimes, Feli, Mira și Lidia Buble.

Pentru organizarea festivalului, în acest an municipalitatea a alocat o sumă de până la 700.000 de lei. Evenimentul este deja cunoscut, apreciat și așteptat cu nerăbdare atât de albaiulieni, cât și de turiști, edițiile din anii trecuți aducând în Cetatea Alba Carolina zeci de mii de spectatori.

Din 8 iunie- CITADELIGHTING ( în fiecare weekend)

Dincolo de Centenar, de aici, din Alba Iulia – Cealaltă Capitală, vedem în 2018 anul zero al Celeilalte Românii. Acea Românie pe care ne-o dorim cu toții și pe care doar noi, românii, o putem construi, pentru că noi știm cel mai bine ce ne dorim. Pentru noi, pentru copiii noștri și pentru nepoții nepoților noștri.

În anul Centenarului, ne propunem să punem “Cetatea Unirii în Lumina Unirii”. O feerie de lumini și proiecții video, într-un traseu unic, interactiv și memorabil. Despre trecut și, mai ales, despre viitor.

22-24 iunie: Sărbătoarea Muzicii

În Cetatea Alba Carolina, reîncepe Dominația Sunetului! Alba Iulia e pregătităpentru invazia de nume colosale, din tot ce-a dat România mai bun. În 2018, la Alba Iulia, va avea loc Marea Unire a muzicienilor români. Iar printre cei care au făcut istorie, punând România pe harta muzicii este Vladimir Cosma.

Vladimir Cosma e unic. Și, mai mult și mai important decât orice, Vladimir Cosma E LA ALBA IULIA, pentru Sărbătoarea Muzicii în Anul Centenarului. Faptul în sine poate fi considerat, fără niciun fel de exagerare, un eveniment. Noi îl considerăm un privilegiu. Nu în fiecare an avem șansa să îl vedem “la lucru” pe cel mai prolific dirijor și compozitor român în viață. Muzică de film, sute de coloane sonore compuse, mii de concerte, zeci de premii și discuri de aur sau platină… cifrele îl definesc însă prea puțin pe Vladimir Cosma. Pentru că el nu doar compune muzică, el respiră muzică. El este muzica!

23-24 iunie: Festivalul Cetăţilor Dacice

Cetatea de Baltă va găzdui în perioada 23 – 24 iunie a XII-a ediţie a Festivalului Cetăţilor Dacice – cel mai important şi mai mare festival dacic din România.

Festivalul este şi în acest an o invitaţie inspirată pentru cei care iubesc istoria transformată în spectacol oferind un program divers care cuprinde atât evenimente culturale cât şi spectacole de reenactment, lupte între daci şi romani, ateliere antice, concerte în aer liber.

23 iunie-24 iulie: Marea Unire de la Victoria în Primul Război Mondial la încoronarea suveranilor – expoziţie, conferinţă – Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

27-28 iunie: Conferinţele “Museikon” – Museikon

Din mai a început și Ceremonialul Schimbului de Gardă , în fiecare zi de luni până duminică de la ora 12.oo, în fiecare vineri vor avea loc spectacolele de reconstituire militară cu Legiunea XIII-a Gemina.

29 iunie: ”Bastion Session”

Cei care se vor afla în Alba Iulia, în weekend-ul 12-14 mai 2017, vor avea ocazia să vadă un spectacol plin de adrenalină. Rideri de skate, role, bmx sau trotinetă, din toată țara, vin în ”Cealaltă Capitală” pentru a dovedi cât de sus pot sări din bank.

Este vorba despre cea de-a treia ediție a evenimentului ”Bastion Session”, dedicat sporturilor extreme și culturii urbane din Alba Iulia.

30 iunie: Ziua Rozelor

Ca în fiecare an, sâmbăta, 30 iunie 2018, toţi iubitorii de trandafiri sunt aşteptaţi la Ciumbrud, la un eveniment plin de culoare şi parfum, Ziua Rozelor, în care este celebrat acest rege al florilor, trandafirul, dar şi cei care îl produc de atâtea generaţii cu multă dragoste şi mai ales pricepere.

Sunt pregătite numeroase momente atractive care au ca temă eternele roze, concursuri, ateliere, expoziții și recitaluri.

”Ziua Rozelor” se organizează în fiecare an, la sfârşitul lunii iunie, şi adună în parcul din Ciumbrud, care este invadat de parfum şi culoare, producători de trandafiri, din Alba, respectiv iubitori ale acestor flori din mai multe judeţe.

Scopul manifestării este sărbătorirea trandafirilor, dar şi acela de a oferi şansa cultivatorilor să întâlnească potenţiali clienţi.

