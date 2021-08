În fiecare oră un apel de urgență la Salvamont: Câte cazuri au avut salvatorii din Alba în ultimele 24 de ore

Mai multe localități din Apuseni se confruntă cu probleme în furnizarea apei potabile: Care este cauza

Mai multe sate din comuna Gârda de Sus se confruntă cu probleme în furnizarea apei potabile, deoarece potrivit APA CTTA Alba, sursa de apa ce asigura furnizarea apei potabile a scazut considerabil

„Din cauza lipsei precipitatiilor din ultima perioada, sursa de apa ce asigura furnizarea apei potabile in com. Garda de Sus cu satele Ocoale, Hanasesti, Mununa, Ghetar si Dealu Frumos, a scazut considerabil. Astfel, SC APA CTTA SA – Sucursala Apuseni anunta furnizarea apei potabile in localitatile mentionate in functie de volumul de apa acumulat.

De asemenea, anuntam consumatorii ca pot aparea modificari ale parametrului turbiditate, situatie in care ii sfatuim sa foloseasca apa doar in scop menajer, iar eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției”, se arată în comunicatul Apa CTTA Alba.