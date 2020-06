În ce condiții s-ar putea deschide grădinițele și after school-urile: Măsura, analizată de Ministerul Sănătății și cel al Educației

Măsura este, în prezent, analizată de reprezentanții Ministerului Sănătății și de cei de la Educație. Un anunț în acest sens a fost făcut, astăzi, de secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan. Acesta a explicat și în ce condiții ar urma să funcționeze mall-urile. After-school-urile, grădiniţele şi creşele private s-ar putea redeschide vara aceasta, dar cu o condiție: numărul cazurilor de coronavirus din țara noastră să rămână pe un trend descendent.

„Sigur ca luam in calcul sa reluam activitatea copiilor. Ministerul Educatiei si Minsterul Sanatatii au dispus in prezent organizarea activitatii didactice pentru clasele terminale, dar in perspective fara indoiala intreaga activ scolara va trebui sa fie cumva reluata. (…) Aceste masuri de a deschide after school-urile sau gradinite le vom analiza permanent si daca se vor implementa, probabil se va face in cursul verii”, a explicat Horatiu Moldovan, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

In ceea ce privește redeschiderea mall-urilor, din 15 iunie, secretarul de stat a reiterat importanta respectarii masurilor impuse de autoritati.

„Administratorii mall-urilor sa gaseasca solutii punctual astfel incat in fiecare magazin care se deschide sa se pastreze recomandarea de a se mentine distanta sociala si sa se intre un numar mic de persoane odata astfel incat contactul oamenilor unii cu alti sa fie cat mai redus. (…) Este adevarat ca asta se poate traduce intr-un numar mai mic de clienti, dar acestia trebuie sa si-l asume”, a spus Moldovan.

Sursa: realitatea.net