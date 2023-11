În anul 2022, aproximativ un sfert din populația României a fost afectată de sărăcie. Datele INS

Programul de finanțare pentru lucrările de cadastru a fost prelungit. Explicațiile noului director ANCPI

Laurențiu Blaga, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate, a venit cu explicații privind necesitatea prelungirii programului pentru înregistrarea sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

„Sunt 660 de comune care beneficiază de finanţare europeană pentru înregistrarea sistematică a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Acest program a fost prelungit până în anul 2027”, a declarat Laurenţiu Blaga, care a revenit în această săptămână în funcţia de director general al ANCPI.

Întrebat de ce s-a ajuns la această prelungire, Laurenţiu Blaga a răspuns că, iniţial, firmele nu s-au prezentat la multe dintre licitaţii.

Nu a venit nimeni la licitație

„În momentul în care am preluat funcţia de director general, în 2020, programul acesta de cadastrare a 660 de comune a avut un procent de 5% comune contractate. La sfârşitul anului 2021, am reuşit să implementăm anumite măsuri pentru ca firmele să acceseze acest program. Unele comune au fost licitate şi de trei ori. Nu a venit nimeni la licitaţie pentru că nu era atractiv. La sfârşitul anului 2021, am reuşit să creştem acest grad de licitare a comunelor până la 95%. Timpul a fost foarte scurt. Din 2020 până în 2023, să reuşim să implementăm acest program nu s-a putut”, a declarat Blaga.

Până în prezent, prin Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” au fost cadastrate din fonduri europene un număr de 88 de comune.

Ele au fost finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, iar din 2024 finanţarea europeană va fi asigurată prin Programul Operaţional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021-2027.

Fonduri nerambursabile

Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 660 de unităţi administrativ- teritoriale. Valoarea totală a acestui proiect este de peste 312 milioane de euro, din care aproape 266 milioane de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi circa 47 milioane de euro cofinanţare de la bugetul de stat.

Potrivit lui Blaga, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară au fost finalizate în 209 unităţi administrativ-teritoriale. În 88 dintre acestea, finanţarea a fost asigurată din fonduri europene, iar câteva UAT-uri au beneficiat de cofinanţare (din veniturile proprii ale ANCPI şi bugetul autorităţilor locale).

Laurenţiu Blaga a punctat că este nevoie ca toţi cei implicaţi să colaboreze, respectiv primării, firme prestatoare şi cetăţeni.

Situații neplăcute

„Există şi situaţii neplăcute şi nedorite de cetăţeni. (…). ANCPI face toate demersurile ca aceste situaţii să poată fi rezolvate. Din experienţa de până acum, ştim clar că trebuie să venim cu un regulament postsistematic. În urma sesizărilor primite, atât de la cetăţeni, primării, de la firmele prestatoare şi în urma discuţiilor avute cu directorii oficiilor judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară, nu vă ascund faptul că deja lucrăm la o procedură care să simplifice modalitatea de corectare a acestor situaţii şi care să nu implice costuri suplimentare pentru cetăţeni”, a spus directorul ANCPI.

Blaga a îndemnat populaţia să acorde sprijinul cuvenit firmelor care vin să măsoare şi să le lase să intre în proprietăţi. „Foarte mulţi nu lasă să intre în proprietăţi ca să se măsoare şi după aceea o să ne confruntăm cu problema că ‘nu s-a măsurat bine’, că ‘s-a măsurat din dronă’, că ‘nu au venit la măsurători’. (…). Vă dau un exemplu clar, pe care îl cunosc concret. S-au dus din poartă în poartă cu primarul, cu consilierii locali şi, vă spun sincer, 30% nu au deschis uşile, ca să poată să măsoare. Cu primarul de faţă. Li s-a explicat că este în beneficiul lor, că nu plătesc nimic”, a spus acesta.

Acesta crede că ori oamenilor le este frică fiindcă, poate, au declarat o anumită suprafaţă şi se descoperă o suprafaţă mai mare sau au declarat două construcţii şi se descoperă trei construcţii şi atunci acestea vor fi impozitate, ori că, din anumite surse, au aflat că reprezentanţii firmelor prestatoare nu ar măsura bine.

Blaga a spus că a îndemnat firmele prestatoare să meargă să discute şi cu liderii de opinie din comunele respective, preoţi, primari, care la rândul lor să îi anunţe pe oameni şi să le explice despre ce este vorba.

În ceea ce priveşte numărul mare de contestaţii depuse, Laurenţiu Blaga a spus că s-a ajuns aici pentru că în multe cazuri oamenii nu ar fi adus actele în perioada de colectare a acestora, situaţia rezolvându-se după ce le-au prezentat.

„Sunt cazuri şi cazuri. Sunt şi cazuri în care firmele nu au măsurat, dar încerc să implementăm în aşa fel încât să nu se întâmple lucrurile astea. Cerem oficiilor judeţene să meargă să verifice cât mai multe imobile”, a mai spus directorul general al ANCPI.

În altă ordine de idei, întrebat dacă există vreo incompatibilitate, ţinând cont de funcţia pe care o deţine şi faptul că părinţii săi sunt acţionari la o firmă care activează în domeniul cadastrului, Laurenţiu Blaga a răspuns că nu există niciun fel de incompatibilitate.

„Ba mai mult, puteam să fiu şi eu acţionar la firma respectivă. Conform legii, nu-mi interzice. (…). Noi suntem o familie de topografi, vrem să ducem această meserie din generaţie în generaţie. Nu văd unde ar fi problema. Nu ştiu, ce ar fi trebuit să-i spun mamei mele: ‘închideţi firma, că eu mă duc la agenţie’? Eu m-am uitat pe cadrul legislativ, îmi dă voie să deţin această funcţie. Prin urmare, le-am spus colegilor că nu sunt incompatibil”, a spus Laurenţiu Blaga.