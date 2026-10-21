În „Alba Blaj” Arena, derby Volei Alba Blaj – Dinamo, sâmbătă, la ora 18.00, în Divizia A1! Amelie Rotar împotriva Blajului!
În „Alba Blaj” Arena, derby Volei Alba Blaj – Dinamo, sâmbătă, la ora 18.00! Amelie Rotar împotriva Blajului!
Sâmbătă, în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00, este o confruntare electrizantă între Volei Alba Blaj și Dinamo, derby-ul etapei secunde din Divizia A1.
Citește și: VIDEO: Volei Alba Blaj a câștigat Cupa României, după o finală de poveste, pentru al doilea an consecutiv! |Confruntare-thriller cu Dinamo, campioana a salvat 3 mingi de meci
Vicecampioana României apare pentru prima dată în fața fanilor în noua stagiune, având în față un nou test major.
Echipa din „Mica Romă” vine după insuccesul de la Tulcea, din Supercupa României, 0-3 cu rivala CSO Voluntari, ce a cucerit a treia oară consecutiv trofeul. Un meci în care Blajl a pierdut o nouă jucătoare, extrema Nelmaira Valdez, ce va lipsi o perioadă îndelungată (intervenție la ligamentele încrucișate). Aceasta se mai adugă altor două absențe, coordonatoarea Kenya Malachias (și ea se va opera la genunchi), respectiv rusoaica Ksenia Oprya (nu a ajuns încă la Blaj).
*Amelie Rotar împotriva Blajului!
Dinamo are pretenții mari în următoarea stagiune, după o campanie spectaculoasă de transferuri, Georgiana Popa, Iarina Axinte, Anneclaire Ter Brugge, Amelie Rotar, Daniela Digrinova, Petya Barakova, Gergana Kyoseva, Ljubica Milojevic.
Fără îndoială, „perla coroanei” este fosta echipieră a Blajului, Amelie Rotar, cu care a câștigat titlul acum un an, alte două voleibaliste „alb-roșii” având un trecut la gruparea ardeleană, Axinte și Ter Brugge. Blajul are avantajul faptului că a disputat deja două întâlniri oficiale (3-0 la Constanța, în runda inaugurală), spre deosebire de oponente, care debutează cu acest meci.
În distribuția gazdelor este și Radostina Marinova, universalul din Bulgaria, principala marcatoare pentru Dinamo în sezonul precedent. Cele după combatante au avut parte de o finală dramatică, în aprilie, tot în „Mica Romă”, 3-2 pentru gazde după un ultim set nebun, un thriller (a revenit de la 3-8 și a salvat 3 mingi de meci).Etapa viitoare este deplasare la Corona Brașov.
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